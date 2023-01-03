طرق عمل الصوص، حيث تعد الصوص من الاطباق المفضلة لدي أفراد الأسرة بجانب الوجبات حيث تضيف نكهة خاصة للأكلات و الوصفات و هي أيضا تزيد من قيمة الاطباق الغذائية المفيدة والصحية و هي سهلة وبسيطة التحضير و تتنوع بين الصوص الحار و المالح و السكري و أيضا لصوص المطاعم طعم مختلف حيث يميز كل مطعم عن الآخر و هناك عدة اكلات لا تتحلى الا بالصوص الخاص بها مثل البرجر لا يقاوم عند وضع صوص بيج ماك عليها و أيضا السينابون لا تنفع من غير صوص الكراميل و صوص الجبنة الكريمي و غيرها من الاطباق المفضلة لدي أفراد الأسرة و هنا سوف نعرف متابعينا بعض طرق عمل الصوص بطرق مختلفة وسهلة في المنزل و انواع مميزة لشتاء 2023 من خلال موقعكم دائم التميز موقع ثقفني.

طريقة عمل صوص الجبنة لناتشوز ا

لمقادير

معلقة كبيرة من المايونيز.

معلقة كبيرة من النشا.

كوب من الحليب المكثف.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الحار الاحمر المطحون.

بودرة ثوم او بصل حسب رغبتك.

نصف كوب جبنة شيدر.

معلقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الصوص

يتم وضع الجبنة و النشا في وعاء على نار هادئة حتى يتم ذوبان الجبنة و النشا تماماً. ثم يوضع المايونيز و الحليب المكثف على الخليط وتقليب جيدا حتي تحصلي على قوام متماسك. يتم وضع الملح والتوابل الي الخلطة و نقلب الخليط جيدا. ثم نقلب الخليط في وعاء اخر حتي يبرد و بعد ذلك نضيفه الي الطعام حسب رغبتك.

عمل صوص السينابون الرائع

مقادير الصوص الابيض لسينابون

معلقتين كبار من اللبن.

كوب من السكر.

ربع معلقة من الملح.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

علبة جبنة كريمي متوسطة الحجم.

ربع كوب من الزبدة.

كيفية تحضير الصوص الابيض

يتم خفق الزبدة مع الجبنة باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف اللبن و السكر والملح و الفانيليا الي الخليط و نقلب جيدا. يتم الاستمرار في الخفق حتى يتجانس المزيج جيدا و يصبح لدينا خليط ناعم . ثم يكون جاهز لتقديم.

مقادير الصوص البني لسينابون

معلقة صغيرة من القرفة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاث اربع كوب من الكريمة المخفوقة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

تحضير الصوص البني