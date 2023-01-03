طريقة علاج شيب الشعر بزيت الزيتون والقضاء على مشكلات فروة الرأس

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عمر شويل - جدة علاج شيب الشعر بزيت الزيتون ، يبحث العديد من الأفراد سواء من الشباب أو كبار السن لمعرفة كيفية القضاء على الشيب نهائيًا، وأثبتت العديد من النتائج أنه يمكن علاج شيب الشعر بزيت الزيتون والقضاء على مشاكل الشعر الأبيض باستخدامه نهائيًا، حيث ينتج شيب الشعر نتيجة لنقص إنتاج مادة الميلانين في الجسم وهي المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وبذلك ينتج الشعر الجديد باللون الأبيض أو الرمادي، ومع تطورات العصر وزيادة الضغوط وبعض الأمراض الوراثية أصبحت مشكلة الشيب غير مقتصرة على الكبار في السن بل تظهر أيضًا لدى الشباب ممن لم يتخطوا الثلاثين من عمرهم، ويبحث الجميع عن الطرق التي تخلصهم من تلك المشكلة التي تسبب لهم الإحراج والازعاج.

علاج شيب الشعر بزيت الزيتون

يلجأ الكثير من الأفراد لاستخدام الصبغات الكيميائية والتي تسبب أضرار للشعر على المدى البعيد، للقضاء على شيب الشعر، ولكنهم يجهلون قيمة المواد الطبيعية المتواجدة في المنزل من أجل المساعدة في التخلص من تلك المشكلة، ويساعد زيت الزيتون على علاج مشكلات الشعر، نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين إي ومضادات الأكسدة والتي تعمل على حماية الكيراتين الطبيعي المتواجد في الشعر، ويساعده في استعادة الرطوبة من الشعر، وليس هذا فقط بل يساعد زيت الزيتون على التخلص من الزهم المتواجد بالشعر والذي يسبب إعاقة النمو، وهذا ما يجعله من أهم الزيوت الصحية التي لها فوائد عالية للشعر وخاصة الشعر الأبيض، فيساعد في السيطرة على ظهوره واستعادة اللون الطبيعي في وقت قياسي.

ويمكن القيام بذلك عن طريق :

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت حبة البركة السوداء.

تخلط المكونات سويًا وتوضع على فرورة الرأس بعد غسل الشعر وتجفيفه جيدًا، ويدلك الشعر جيدًا، وبعدها يوضع الباقي على الشعر بأكمله، ويترك لمدة ساعة ويغسل بعدها بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة يوميًا وسوف تظهر النتائج بعد الأسبوع الأول مباشرة.

فوائد زيت الزيتون للشعر

لزيت الزيتون فوائد عديدة حيث أنه يمكن علاج شيب الشعر بزيت الزيتون ولكن ليست هي الفائدة الوحيدة بل تتعدد الفوائد التي تجعل من استخدامه قيمة عالية للأفراد، ومن بين تلك الفوائد :

يعالج القشرة المتواجدة في فروة الرأس ويغذي المناطق الجافة والمتضررة.

أيضا يساعد في علاج أضرار الشمس على الشعر.

يساعد زيت الزيتون في تأخير الشيخوخة المبكرة فهو يحافظ على نسبة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للجسم والشعر.

تعد مشكلة شيب الشعر من بين المشكلات الأكثر انتشارا بين الأفراد سواء الكبار في العمر أو الصغار، حيث أنه يحدث نتيجة نقص انتاج الميلانين في الجسم والمسؤول عن إعطاء اللون، وبذلك ينتج الشعر الجديد باللون الرمادي أو الأبيض، وهو ما يصيب الافراد بالضيق والقلق لأنه يعطيهم عمر أكبر من عمرهم، ويحدث نتيجه للمشكلات والازمات النفسية والضغوطات.