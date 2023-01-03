نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة بسيطة ‏اعملي الكيكة العادية الهشة في البيت في المقال التالي

‏طريقة عمل الكيك العادية الهشة في البيت تعتبر من أسهل وأفضل الكيكات التي يتم تحضيرها بطريقة سريعة، ولذلك فتعد مكونات الكيك العادية الهشة بسيطة وسهله متوفرة في كل بيت، ‏كما تعتبر الكيك العادي الهشة من الوصفات الاقتصادية، ‏ولذلك تعتبر الكيكة من الوصفات والحلويات التي يحبها الأطفال ‏وتنال إعجاب الجميع، ‏كما أن الكيكة العادية تحتوي على فوائد كثيرة ومفيدة جداً للأطفال، ‏ولذلك سوف نوفر لكم طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بطريقة بسيطة وسهلة في البيت وبمكونات أقتصادية ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكيكة العادية الهشة المكونات: ‏ أثنين كوب من الدقيق الأبيض . ‏

كوب واحد من الحليب الطازج .

‏ عدد ثلاث حبات من البيض .

كوب واحد من السكر البودرة .

نصف كوب من الزيت .

ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا .

ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر . طريقة التحضير : الخطوة الأولى ‏ قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي في وعاء الخلاط عدد ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر البودرة ‏ ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ‏ كوب واحد من الحليب مع نصف كوب من الزيت بالتدريج إلى خليط البيض والسكر واخلطيها في الخلاط على سرعة متوسطة . ‏ الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار وعاء عميق ثم ضعي في الوعاء أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر ‏ ثم بعد ذلك ضيفي إليهم الخليط السائل المخفوق واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض . الخطوة الرابعة ‏ قومي ‏ بتقليب الخليط جيداً حتى تحصلي على عجينة هشه وناعمة متجانس مع بعضها البعض ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة مدهونة بالزيت مع رشة من الدقيق . الخطوة الخامسة ‏ صبي خليط الكيك في الصينية المدهونة بالزيت والدقيق ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية الكيك في فرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركي الكيك في الفرن لمدة ‫ نصف ‬ ساعة تقريباً حتى يتم نضج الكيك تماماً ثم بعد ذلك اتركي الكيك حتى يبرد وقدمي الكيك إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء . عمر شويل - جدة بطريقة بسيطة ‏اعملي الكيكة العادية الهشة في البيت - ثقفني طرح Samsung Galaxy S23 Ultra وما هي مواصفات مميزات عيوب وسعر بالدول

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