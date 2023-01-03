نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملى بنفسك كفتة البطاطس بطريقة سريعة في البيت في المقال التالي

طريقة عمل كفتة البطاطس تعتبر كفتة البطاطس من الوصفات اللذيذة التي تتميز بتعدد طرق تشكيلها، حيث ‏يوجد الكثير من ‏الطرق لإعداد كفتة البطاطس لا حصر لها، حيث أن كفتة البطاطس ‏من أكثر الاصناف الغذائية التي ‏تعتبر مصدراً غذائياً غنياً لأنها تحتوي على الفيتامينات والبروتينات وفيها العديد من الأحماض والمعادن للجسم، وحيث ‏تعتبر طريقة كفتة البطاطس من أكثر الطرق الجديدة والتي تتمتع بمذاق رائع، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بكل سهولة وبطريقة لا تاخذ وقت ولا مجهود طويل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كفتة البطاطس في البيت المكونات: ‏أثنين ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم ومسلوقة ومهروسة.

‏‫نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ربع كوب من البقدونس المفروم الناعم.

‏لحم مفروم.

‏كوب واحد من البقسماط.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

‏بصلة واحدة كبيرة ومبشورة.

بيضة مخفوقة. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي في الوعاء البصل المبشور مع اللحم المفروم ويتم المزج بين البصل المبشور واللحم المفروم جيداً. الخطوة الثانية قومي بإضافة أثنين ثمرة من البطاطس المهروسة على اللحم والبصل وبعد ذلك ضيفي نصف ملعقة كبيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة البقدونس المفروم إلى خليط البطاطس ويتم المزج جيداً ‏ثم بعد ذلك قومي بتشكيل ‏كفتة البطاطس إلى أقراص أو حسب ذوق كل شخص ‏ثم بعد ذلك يتم تقليب الكفتة في الدقيق وبعد ذلك يتم غمسها في البيض. الخطوة الرابعة ‏ثم بعد ذلك ضعي كفتة البطاطس في البقسماط للتغليف من كل الجوانب ثم بعد ذلك ضعي صينية كفتة البطاطس في الفرن وبعد ذلك تترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة. الخطوة الخامسة ‏قومي بعد ذلك بتقليب أقراص الكفتة على الجهة الأخرى ثم بعد ذلك قومي بترك الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتم النضج ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن وضعي الكفتة في طبق للتقديم قدميه بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة اعملى بنفسك كفتة البطاطس بطريقة سريعة في البيت - ثقفني أحلي باستا فلورا بالمربي الشهية واللذيذة في المنزل وفوائدها وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملى بنفسك كفتة البطاطس بطريقة سريعة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.