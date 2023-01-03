نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسقعة المصرية بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي في المقال التالي
المسقعة المصرية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضًا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضًا، نظرًا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضًا، فهي غير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة المصرية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات المسقعة المصرية
تتكون المسقعة المصرية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 4 حبات باذنجان مقطع مكعبات.
- 4 حبات بطاطس مقطع مكعبات.
- 3 حبات بصل مقطع قطع متوسطة.
- 4 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات.
- زيت للقلي.
- 2 كوب عصير طماطم طازج.
- 3 ملاعق كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة كبيرة هيل مطحون.
- 2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات (اختياري).
- ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- مكعب مرقة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المسقعة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه مكعبات الباذنجان، ثم نرش فوقه ملح، ثم نتركه حتى يتصفى ماءه.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه مكعبات البطاطس، ثم نغمرها بالماء ونضيف إليها ملح وخل، ثم نتركها لمدة 10 دقائق.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه البطاطس ونتركها حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- بعد ذلك نرفع البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.
- ثم نضيف إلى الزيت مكعبات الباذنجان ونتركها حتى تأخذ لون خفيف مع التقليب من وقت لآخر.
- ثم نرفع الباذنجان من الزيت على مناديل مطبخ.
- بعد ذلك نقلي مكعبات الفلفل الأخضر ونتركه حتى يتغير لونه.
- ثم نرفع الفلفل من على الزيت على مناديل مطبخ.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نضيف الثوم المهروس والفلفل الأخضر الحار ونقلب باستمرار قليلًا.
- بعد ذلك نضيف عصير الطماطم ونقلبهم.
- ثم نضيف البابريكا والكمون المطحون والكزبرة والفلفل الأسود والهيل المطحون ومكعب المرقة، ثم نقلبهم، ونترك الصلصة حتى تنضج لمدة 10 دقائق تقريبًا.
- ثم نضيف البطاطس والباذنجان والفلفل المقلي ونقلبهم، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق.
- بعد ذلك نرفع المسقعة من على النار.
- ثم نقدم المسقعة المصرية في طبق التقديم مع العيش الفلاحي المصري.
- وبالهنا والشفا.
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