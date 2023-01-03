المسقعة المصرية بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي

المسقعة المصرية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضًا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضًا، نظرًا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضًا، فهي غير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شكشوكة الباذنجان على الطريقة التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المسقعة المصرية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات المسقعة المصرية

تتكون المسقعة المصرية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 حبات باذنجان مقطع مكعبات.

4 حبات بطاطس مقطع مكعبات.

3 حبات بصل مقطع قطع متوسطة.

4 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات.

زيت للقلي.

2 كوب عصير طماطم طازج.

3 ملاعق كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة كبيرة هيل مطحون.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات (اختياري).

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المسقعة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: