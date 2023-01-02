اتعرفي على ايجابيات وسلبيات تركيب الرموش

اكستنشن او وصلات الرموش هي رموش شبه دائمة بتكون متصلة بشعر رموشك الطبيعية ، وبقت من الحاجات التريندي جدا بقالها فترة ، ومعروف ان وصلات الرموش دي بتدوم تقريبا لكام اسبوع ، وهي واحدة من التقنيات الجمالية المنتشرة مؤخرا للمكياج الدائم زي مايكروبليندينج الحواجب, توريد الشفايف والخدود ، كلها تقنيات مش مؤلمة ومش محتاجة جراحة وبتوفر عليكي وقت المكياج اليومي ، ولكن نظرا لشعبيتها الكبيرة ، هل ايجابياتها وسلبياتها متوازنة وتستحق تتعمل فعلا ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه على ايجابيات وسلبيات تركيب الرموش.

ايجابيات وسلبيات تركيب الرموش:

طريقة تركيب وصلات الرموش:

قبل اي حاجة تعالوا نعرف الاول عملية تركيب وصلات الرموش دي بتم ازاي.

– اول خطوة هي تحديد نوع الرموش الانسب لاحتياجاتك ، وده بيتضمن اختيار نوع الياف الرموش ، ما بين الصناعية, الحرير, المنك الصناعي, الطول, ونوع انحناء او تجعد الرموش ، والقرار النهائي بيعتمد على افضل شكل هيبقى مناسب لملامحك ويبقى شكله اقرب لرموشك الطبيعية.

– بمجرد ما تختاري الشكل والطول المناسبين ، المتخصصة هتبدأ في تركيب وصلات الرموش باستخدام اداة صغيرة شبه الملقاط لتثبيت كل رمش بدقة ، وبيتم لصق الرموش الصناعية على طول رموشك الطبيعية ، رمش رمش ، والجلسة دي بتاخد وقت طويل فكوني مستعدة ليها.

– المرحلة الاخيرة ، المتخصصة بتبدأ تشوف لو في اماكن فيها فراغات عشان تركب فيها رموش ، بعدها بتسيبها لحد ما المادة اللي لزقت بيها الرموش تنشف تماما.

ايجابيات تركيب الرموش:

– هتسرع من روتين مكياجك:

مكياج الرموش هياخد منك تقريبا ما بين 10 – 20 دقيقة ، لو هتركبي رموش وتستخدمي معاها اداة تني الرموش والماسكارا ، وصلات الرموش هيوفر عليكي الوقت ده وهيسرع مكياجك اليومي بشكل كبير.

– ممكن تحل لك مشاكل العيون التانية:

وصلات الرموش هتدي وسع للعين وتبرزها وهتشتت الانتباه بعيد عن الهالات السودا واكياس تحت العين ، وده السبب ان في كتير من البنات بيعملوا وصلات الرموش عشان يشيلوا خطوة تنضيف مكياج العيون من روتين العناية بالبشرة الليلي تماما.

– هتقدري تختاري اللي يناسبك:

وصلات الرموش الميزة فيها انك هتقدري تختاري الطول, الحجم, الكثافة المناسبة ليكي ، او حتى تختاري بس اللي يحسن ويظهر شكل عينيكي ، وده بيخليها مناسبة لملامح وشك بالظبط.

– تجنب حوادث الماسكارا:

الماسكارا تقريبا من اكتر الحاجات اللي ممكن تبوظيها اثناء وضع مكياجك ، ممكن تنضيف تلطيخ الماسكارا حوالين العين والتكتلات تبوظ مكياجك حوالين منطقة العين ، والمشكلة دي هيتم تجنبها تماما بوصلات الرموش.

سلبيات تركيب الرموش:

– التكلفة:

على عكس كل تقنيات المكياج الدائم التانية ، وصلات الرموش بتكون تكلفتها عالية ، والتكلفة طبعا بتختلف حسب نوع الرموش اللي انتي اختارتيها واسعار المتخصصة اللي هتعملي عندها ، بالاضافة انك محتاجة تعملي صيانة ليها كل 2 – 3 اسابيع ، لانها ملتصقة برموشك الطبيعية ممكن تسبب تساقط الرموش.

– ممكن تأثر على رموشك الطبيعية:

في حين ان الاجراء نفسه آمن جدا ومافيش فيه اي خطورة ، الا ان بعض الخطوات الغلط ممكن تسبب الضرر لرموشك الطبيعية ، على سبيل المثال ، عادة الاماكن “الارخص” اللي بتعمل وصلات الرموش ، ممكن تركب لك رموش تم استخدامها قبل كده على خط رموشك الطبيعي ، وده بيدمر رموشك الطبيعية تماما.

– استخدام وصلات الرموش لفترة طويلة ممكن تأدي لتساقط الرموش بشكل دائم:

تركيب وصلات الرموش بشكل منتظم ممكن تأدي لتساقط الرموش بشكل دائم على المدى الطويل ، وده بيحصل احيانا لان تجمعات الرموش او حتى الرموش الفردية ، بتمنع وتعطل رموشك الطبيعية من عملية التجديد الداخلي.

– ممكن تسبب التهابات العين:

بغض النظر عن جودة ونضافة المكان اللي بتعملي فيه ، عمل وصلات الرموش بتحتاج استخدام ادوات بشكل قريب اوي من العين ، وممكن تحصل عدوى للعين خصوصا لو عيونك حساسة ، زي التهاب الملتحمة, او حتى الطفح الجلدي حوالين منطقة العين الناتج عن استخدام الغرا المستخدم للصق الرموش.

– ممكن تبقى مش مريحة بشكل كافي:

على الرغم من ان وصلات الرموش متصممة عشان تبقى وزنها خفيف على العين ، الا انها ممكن تبقى مش مريحة ، لان في النهاية انتي حطاها طول الوقت ، اثناء النوم, الاستحمام وفي كل مكان ، وده هيضايق بشكل خاص البنات اللي مش متعودين على الرموش الصناعية ، او اللي بيعانوا من حساسية مفرطة للعيون او جفاف العيون او بتميل للتهيج في كتير من الاوقات.

حاجات حطيها في اعتبارك مع وصلات الرموش:

لو انتي اخدتي قرار تعملي وصلات رموش في حاجات لازم تحطيها في اعتبارك:

– تجنب الماية والبخار انها تلمس الرموش لمدة 48 ساعة بعد جلسة التركيب.

– لما تاخدي شاور هتضطري انك تنشفي وصلات الرموش المبلولة بالسيشوار ، اظبطي السيشوار على اقل سرعة وابرد درجة حرارة ، مع استخدام فرشة الرموش اثناء التجفيف.

– صيانة او تجديد وصلات الرموش ضرورية ، لانها بعد 2 – 3 اسابيع تقريبا هتظهر فيها تكتلات وهتترهل شوية ، بسبب دورة رموشك الطبيعية.

– عدم ازالة وصلات الرموش بنفسك ، والا انتي كده بتخاطري بفقدان رموشك الطبيعية اثناء ازالتهم.

– ضروري تعملي تحديث لروتين العناية بالبشرة والمكياج بتاعك للحفاظ على الرموش.

– يعتبر استخدام المنظفات اللي اساسها زيتي وكريمات العين المطرية مهم جدا.

– ممكن تسرعي عملية فك الترابط بين الرموش وتساقط الوصلات بشكل اسرع ، لو استخدمتي عليها ماسكارا لانها هتضيف وزن عليها وهتأدي لتكسرها.

– اخر حاجة لازم تكوني لطيفة في التعامل معاهم ، وده معناه عدم الاحتكاك ، يعني تنامي على اكياس مخدات حرير بس ، واستخدمي اكسسوارات العين زي النضارات او ماسك العين للنوم بحذر شديد.

ازالة وصلات الرموش:

وصلات الرموش في النهاية بتقع لوحدها ، لكن لو ده محصلش يبقى المتخصصة هي اللي تشيلها ، ومش بننصحك بازالتها بنفسك ، وعادة اجراءات ازالة الوصلات بتبقى في خطوتين

– تطبيق غرا مزيل للرموش ، والانتظار لمدة 5 دقايق على الاقل.

– ازالة الرموش الفردية رمش رمش بأدوات معقمة ، مع التأكد ان الغرا المستخدم لازالة الرموش مش هيسبب تهيج لعينك ، وبننصحك تحطي اكتر من اختيار تحسبا.

دليل للمبتدئين: طريقة اختيار الرموش الصناعية الصح المناسبة لشكل عينيكي