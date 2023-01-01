نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض جسم العروسة بخلطة قنبلة تبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله من أول أستعمال في المقال التالي

تهتم كل عروس قبل زفافها بجسمها من ناحية التبييض والتقشير حتى تكون فى سعادة وفى راحة لذلك نقدم إليكى خلطة طبيعية قادر على تبييض الجسم بسرعة وهى وصفة الخميرة الرهيبة التى تحتاج إلى مواد متوفرة فى البيت منها عصير الليمون وزيت اللوز والجيلاتين والسكر وملح الليمون فوصفة الخميرة من الوصفات التى تمنحك البياض والنعومة لأن هذه الخلطة تحتوى على الفيتامينات التى تعمل على تعويض البشرة نقص الكولاجين الذى يساعد على ترطيب البشرة ويعمل على تدفق الدم إلى الجلد ويحارب علامات الشيخوخة ويزيل التجاعيد والترهلات، والخميرة تعمل على إزالة الجلد الميت الذى يكسب الجلد اللون الداكن والأسمر، والسماح للجلد ببناء خلايا جديدة وتكون صحية فالخميرة مقشر مثالى يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة والبشرة الدهنية والبشرة الدهنية فلا تعتمدى على إستخدام كريمات صناعية وماسكات تحتوى على مواد كيميائية لا يتحملها الجلد لأنها تسبب فى إصابة الجلد ببعض من الأمراض مثل الحساسية وظهور بقع حمراء وظهور تصبغات. مكونات عمل خلطة الخميرة لتبييض جسم العروس خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة

ربع كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ملح الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض جسم العروس بداية قومى بخلط الخميرة مع الماء حتى تذوب الخميرة تماما، وبعد ذلك ضيفى إليها السكر والنشا مع التقليب.

وبعد ذلك قومى بإضافة عصير الليمون وزيت اللوز والجيلاتين وملح الليمون وزيت جوز الهند ثم قومى بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم قومى بتوزيع خلطة الخميرة على الجسم كله ثم إتركيها لمدة خمسة وأربعون حتى تجف.

وبعدها قومى بغسل الجسم بالماء البارد، وكررى إستخدام وصفة الخميرة يوم بعد يوم، وبعد ذلك سوف تلاحظين تبييض وتفتيح الجسم والمناطق الداكنة ويصبح ناعم. عمر شويل - جدة تبييض جسم العروسة بخلطة قنبلة تبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله من أول أستعمال - ثقفني حالة الطقس اليوم في محافظات المملكة العربية السعودية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد متجدد

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