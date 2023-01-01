كريم النشا العجيب للبشرة: تبييض غير متوقع للبشرة في أيام فقط وتحدي نتيجة ستصدمكم2023

نقدم لكم كريم النشا العجيب للبشرة ، حيث يتكون من مكونات طبيعية تعمل علي التفتيح الرهيب للغاية ويعطيكم بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة جدا, حيث تعد من أقوي الخلطات التي تساعد في تفتيح وتبييض البشرة من أول استخدام للخليط, حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاة وسيدة, ويجب الاهتمام ببشرتهم بكل الاشكال حيث تبحث كل فتاه علي خلطة طبيعية مضمونة تعمل علي التفتيح الفوري دون أي تعب أو مشاكل لحصول علي بشرة مثالية، وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا العجيب للبشرة لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2023.

مكونات عمل كريم النشا العجيب للبشرة لتفتيح البشرة فوري وفي أقل وقت ممكن وتحدي2023

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها للحصول علي نتيجة مبهرة في تفتيح وتبيض البشرة من أول استخدام وهي كالتالي:-

ملعقة من الخل.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الزبادي.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل دون أي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصله علي أفضل كريم طبيعي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخل والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائجمبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-