ازالة العلك من الشعر بسهولة شديدة دون الحاجة لقصه

تتعرض الكثير الفتيات إلى التصاق العلك في الشعر خاصة عندما يوجد أطفال في المنزل يلقون بها في كل مكان، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن لا يمكن ازالة العلك من الشعر إلا من خلال قصه، وأكثر شيء من الممكن أن يحزن الفتاة هو قص شعرها، لكن من خلال هذا المقال سوف نعرض بعض الطرق التي يمكن أن تخلصنا من العلك من الشعر بدون قصه.

ازالة العلك من الشعر

يوجد بعض الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من العلك بالشعر وهذه الطرق كالآتي:

في البداية لابد من فصل الشعر عن الجزء الذي يلتصق به العلك، وذلك لعدم التصاق العلك لجزء كبير من الشعر.

تمرير زبدة الفول السوداني على الشعر في المكان الذي تم التصاق العلك به، وتترك عليها لبضعة دقائق وتجعلها أكثر جفافًا وتقلل أيضًا من درجة لزوجتها لكي يمكن التخلص منها من الشعر بسهولة، وبعدها يغسل الشعر جيدًا.

تمرير قطرات من زيت الزيتون على العلك في الشعر، فهو يجعل إزالة العلك من الشعر أكثر سهولة.

يمكن استخدام معجون الأسنان أيضًا في التخلص من العلك، حيث عند وضعه على العلكة يجعلها أقل لزوجة ويسهل خروجها من الشعر، وبعدها يتم غسله من على الشعر للتخلص منه.

يمكن استخدام الخل الأبيض أيضًا في التخلص من العلك، فهو عند تمريره بالعلك على الشعر يعمل على إذابتها والتخلص منها بكل سهولة.

تستخدم بيكربونات الصوديوم في التخلص من العلك، ويتم استخدامها من خلال خلطها بالماء لعمل معجون لين يتم فرده على الجزء الملتصق به العلك من الشعر مع الانتظار بضع دقائق للتخلص من العلك تمامًا من الشعر.

يمكن استخدام عصير الليمون في إذابة العلك من على الشعر وذلك لأنه من المذيبات، حيث يؤخذ بعض القطرات منه ووضعها على المكان الذي يوجد به العلك للتخلص منه بكل سهولة.

في نهاية مقال ازالة العلك من الشعر ذكرنا العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من العلك من الشعر بكل سهولة وبدون الحاجة إلى قص الشعر، وهذه الطرق لها نتائج جيدة يمكن الاختيار منها ما هو متوفر في المنزل في هذا الوقت.