نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي حنة وتعالي أقولك أزاي تصبغي حواجبك في البيت بطريقة احترافية وجذابة في المقال التالي
تهتم العديد من السيدات والفتيات بالحواجب لان الحواجب هي من اشياء الوجه التي تجعلهم يظهرون بشكل رائع وجميل بالإضافة إلى ان الحواجب هي التي تجعل مظهر العينين شكل أفضل ورائع، لذلك تعمل العديد من الفتيات بالإهتمام بها من حيث التنظيف والرسم بالصبغات، ولكن من الاشياء التي تقع بها الغالبية العظمى من الفتيات هي ان تضع الصبغات في شعر الحواجب لان تلك الطريقة من الطرق التي تجعل شعر الحواجب يبدو باللون الابيض مع تقدم العمر لذلك علينا بالمحافظة عليها عن طريق تجنب إستخدام تلك الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية فعالة تتسبب في جعل شعر الحواجب بشكل غير مقبول، وتعتبر وصفة الحنة من الوصفات التي تجعل شعر الحواجب بشكل جميل وجذاب ومن المعروف ان الحنة مكونة من مواد طبيعية تعمل على تغذية شعر الحواجب وجعلها بشكل افضل بدون اي اضرار تنتج ويمكننا خلط الحنه مع بعض المكونات الطبيعية الاخرى التي تعمل على إعطاء نتائج افضل، وهذه الطريقة تجعلكي تتجنبين إستخدام اي وصفة او طريقة من الطرق الاخرى التي تستخدمها العديد من الفتيات من المراكز والمستحضرات التجميلية لذلك علينا وننصح الفتيات بعمل وصفة الحنة في المنزل للحصول على شكل رائع وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ شعر الحواجب ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على حواجب جذابة.
مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ شعر الحواجب
- ملعقة واحدة كبيرة من الحنة.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض لتثبيت اللون.
- فرشاة لتمشيط الحواجب.
طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ شعر الحواجب
- احضري طبق وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الحنة مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وأخلطي المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بأضافة نصف ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض واخلطي المكونات مرة اخرى حتى تتجانس.
- بعد ذلك احضري فرشاة وقومي بغمسها في تلك الوصفة وعليكي برسم الحواجب بالشكل الذي ترغبين به.
- اتركي الوصفة على الحواجب لمدة ساعة ثم قومي بغسلها ولاحظي النتيجة بنفسك.
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