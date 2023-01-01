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الطعمية من الأكلات الشعبية اللذيذة التى تشتهر فى مصر فلا يخلو أى منزل من وجود الطعمية، ويقبل على تناولها جميع الناس الكبار والصغار، ويفضلها الأطفال فى ساندويتشات فى وجبتهم المدرسية، ويفضل الرجال العاملين والمرأة العاملة تناول ساندوتشات الطعمية فى مكان العمل، والطعمية من الوجبات المفيدة للجسم لأنها تحتوى على الفول والثوم والبصل والكرفس والملح والكزبرة الخضراء فكل هذه الخضروات مفيدة جدا للجسم تقوى المناعة وتحميه من الأمراض، وتعطى الجسم البروتينات والفيتامينات التى تبنى خلايا الجسم وتقوى العظام والعضلات، ويشتهر طبق الطعمية فى وجبة الإفطار لدى المصرين بجانب الخبز والسلطة الخضراء والفول، والبعض يفضل تناول الطعمية فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء فهى خفيفة وسريعة الهضم، وللمحافظة على صحتك وصحة أفراد أسرتك ألا تعتمدى على شراء الطعمية من الباعة الجائلين لعدم ضمان نظافتها أو مكوناتها حيث مضاف إليها مواد صناعية مضرة بالصحة فمن الأضمن صنع الطعمية فى المنزل للمحافظة على صحة الجسم. مكونات عمل الطعمية كيلو واحد جرام من الفول المدشوش

عشرة فصوص من الثوم

إثنين ثمرة من البصل المقطع

حزمة من الكزبرة الخضراء

حزمة من البقدونس الاخضر

حزمة من الشبت

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

رشة من الشطة

حزمة من الكرفس

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة طريقة عمل الطعمية بداية قومى بنقع الفول المدشوش فى كمية من الماء ثم إتركيها لمدة يوم، وبعد ذلك قومى بتصفية الفول من الماء.

وبعد ذلك قومى بإحضار وعاء ثم ضعى به الثوم والبصل والكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر والشبت والكرفس الكزبرة الجافة مع تقليبهم جيدا.

وبعد ذلك أحضرى المفرومة ثم ضعى بها الفول ومعها الخضروات مع الفرم جيدا حتى تتشكل لديكى عجينة طعمية مع إضافة القليل من الماء.

وبعدها قومى بتتبيل عجينة الطعمية بالشطة والملح والفلفل الأسود ويمكنك قلى الطعمية مع إضافة ملعقة من البيكنج بودر فى زيت الذرة على نار متوسطة.

وبهذه الطريقة تصبح الطعمية جاهزة بطعم ونكهة رائعة وجميلة، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بكل أسرارها وتكاتها أعملي الطعمية في البيت بطريقة مختلفة وبطعم ألذ من الجاهزة - ثقفني وزارة المالية تعلن عن الأستعلام برقم الهوية السعودية لعام 1444

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