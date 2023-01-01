كريم النشا وقشور الموز الرهيب لتفتيح البشرة ويخلصك من التجاعيد

يعد كريم النشا وقشور الموز من الكريمات التي تستحق التجربة لأنه يعمل على شد الوجه بطريقة خرافية وسحرية ويغني عن عمل البوتكس ويحفز أنتاج الكولاجين في البشرة مما يعالج التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة في الوجه ويعمل أيضا علي تفتيح البشرة بشكل رائع ،والكثير من الشباب في سن مبكرة جداً يظهر لديهم الخطوط الرفيعة ثم تتحول إلى تجاعيد عميقة ويظهر الشاب وكأنه عجوز في سن متقدمة جداً حتي مع استعمال الكريمات الباهظة الثمن لا يريد نتائج ده غير الأضرار التي تسببها هذه الكريمات ولكن اليوم سوف نقدم لكم كريم رائع جدا ويساعد في التخلص من التجاعيد مع الاستمرار علي الكريم يعطيك نتائج مبهرة ووهمية لا يسبب الأضرار لأنه كله من مواد طبيعية مفيدة جداً للبشرة ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم كريم النشا وقشور الموز الرهيب.

مكونات عمل كريم النشا وقشور الموز الرهيب

هذه هي مكونات الكريم مكونات بسيطة وسهلة متوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

ثلاثة حبات من قشور الموز.

٢ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء كبير.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جيل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة عمل كريم النشا وقشور الموز

سوف نتعرف على طريقة عمل الكريم بخطوات بسيطة وممتعة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل قشور الموز جيداً ثم نقطعها إلي مكعبات صغيرة. بعد ذلك نضع قشور الموز في وعاء علي النار ونضع عليها كوب من الماء. ثم نترك القشور حتي تنضج تماماً ثم نرفع الوعاء من علي النار ونتركه يبرد قليلاً. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط في الوعاء مرة أخرى ونضيف عليه ملعقتين النشا ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء علي نار هادئة حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في طبق ونضع عليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من جيل الصبار وزيت الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستعمال كريم النشا وقشور الموز

سوف نتحدث خطوات تطبيق الكريم بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-

الخطوة الأولى والمهمة وهي تنظيف البشرة جيداً مثل طريقتك المعتادة.

ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة ويوزع جيداً.

بعد ذلك نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم نقوم بفرك الكريم جيداً بحركات دائرية خفيفة حتي نتخلص من أي بواقي للكريم.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات جيداً.

فوائد كريم النشا وقشور الموز

سوف نتحدث بشكل أوضح عن فوائد الكريم بشكل رائع ومميز وهي كالتالي::-

يعمل الكريم علي تفتيح البشرة وتوحيد اللون بشكل رائع. يخلصك الكريم من التصبغات والكلف وحروق الشمس. يزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه بشكل خرافي. يمنحك بشرة مشرقة وناعمة وخالية من التجاعيد ومشدودة ونضارة.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الكريم

معنا الأن بعض النصائح التي تساعدك على الحصول على نتائج سريعة وفعالة وهي كالتالي:-