نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة أي بقع وتصبغات في دقائق في المقال التالي

إعداد وصفة طبيعية لتبييض الجسم بكريم البانثينول فالجسم الأبيض والناعم والخالى من أى تصبغات هو حلم كل فتاة وسيدة لذلك أصبح كريم بانثينول يستخدم فى خلطات طبيعية آمنه على الجلد، ونقدم إليكى الوصفة الطبيعية المكونة من عصير الخيار والجيلاتين والكركم والقهوة والسكر فكريم بانثينول يستخدم لعلاج أى مشكلة تواجه البشرة مثل الحبوب ويساعد على التخلص من الإسمرار وخاصة إسمرار المناطق الداكنة مثل الركبتين والكوعين وتحت الإبط، ويستخدم كريم البانثينول فى الحد من ظهور علامات الشيخوخة وتقلل من ظهور التجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء فتحب دائما الفتيات الظهور بشكل جميل أمام أصدقائها، ويمكن إستخدام كريم بانثينول للعلاج من حروق الشمس الذي يعمل على نقص الكولاجين لذلك الإعتماد على وصفة كريم بانثينول هو الإختيار الأفضل لكى فلا تستخدمين أى كريمات أو منتجات مخصصة للتفتيح لانها تسبب مشاكل كثيرة للبشرة وبعد مدة من إستخدامها تعمل على إسمرار الجلد، وتسبب أمراض جلدية وتسبب فى إفراز الدهون فى البشرة. مكونات عمل خلطه البانثينول لتبييض الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

عبوة من كريم البانثينول

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع كوب كبير الحجم من الماء الدافئ طريقة عمل خلطة البانثينول لتبييض الجسم لنجاح الوصفة عليكى بتنظيف الجسم للتخلص من أى أوساخ بالماء ثم تجفيفه بمنشفة جافة ونظيفة.

وبعد ذلك أحضرى طبق لعمل الخلطة ثم ضعى فيه كريم البانثينول مع الماء الدافئ ثم قلبي جيدا حتى ذوبان الكريم.

وبعد ذلك قومى بإضافة عصير الخيار والجيلاتين والكركم والقهوة والسكر وماء الورد وزيت الزيتون ثم إمزجى كل هذه المكونات مع بعض حتى تصبح لديكى وصفة البانثينول جاهزة.

ثم ضعى خلطة كريم البانثينول على الجسم كله مع التدليك وإتركيها لمدة نصف ساعة، وبعدها إشطفى الجسم بالماء.

وكرري استخدام وصفة كريم بانثينول مرة كل أسبوع وبعد شهر سوف تلاحظين جسم أبيض ولامع. عمر شويل - جدة معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة أي بقع وتصبغات في دقائق - ثقفني وزارة المالية تعلن عن الأستعلام برقم الهوية السعودية لعام 1444

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