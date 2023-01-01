طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكسرات بكل أسرارها وتكاتها أحلي من المحلات

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تعتبر البسبوسة من أنواع الحلويات اللذيذة والمحببة حيث يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالتحديد الأطفال وقد تتميز بمذاق شهي ولها قوام رملي وناعم، ويمكن أن نقوم بعملها بكل سهولة دون أي مجهود ويمكننا أن نقوم بعملها بالمكسرات أو بالقشطة وغير ذلك ولكن الألذ والتي يكون عليها إقبال كبير هي البسبوسة بالمكسرات. مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات كوبان كبيران من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد صغير من جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى أو الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل البندق والفول سوداني والفستق.

كوبان كبيران من الشربات البارد ومقادير الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوب ونصف من الماء وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات في البداية قومي بتجهيز الشربات حيث نضع وعاء عميق على النار ونضع به كوب ونصف من الماء وكوبان كبيران من السكر.

ونترك هذه المكونات على النار حتى الغليان ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم حوالي سبع دقائق ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه جانبا ليبرد تماما.

وبعد ذلك يتم تجهيز البسبوسة ولكن لابد من تشغيل الفرن أولا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية وندهنها بالسمنة.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد الناعم وكوب واحد صغير من جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وكوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كوب واحد كبير من الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة ونضيف كوب واحد كبير من السمنة البلدى بشرط أن تكون ذائبة.

وقومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها للحصول على خليط ناعم ورملي ومن الممكن أن نضيف القليل من الحليب إذا كان الخليط متماسك.

ونقوم بوضع خليط البسبوسة في الصينية ويتم فردها جيدا ونضيف خليط المكسرات المجروشة ونضغط عليها ثم يتم إدخالها في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي غامق وبعد إخراجها من الفرن نضيف الشربات مباشرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكسرات بكل أسرارها وتكاتها أحلي من المحلات - ثقفني "تهنئة 2023" رسائل تهنئة رأس السنة 2023 للأهل والأصدقاء مكتوبة

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