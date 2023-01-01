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تواجه بعض الفتيات والسيدات عدة مشاكل تتعلق بالشعر فمن أكبر هذه المشاكل هي تساقط الشعر بشكل ملحوظ وكذلك مشكلة الشعر الخفيف فهذه المشاكل يكون لهما تأثير سلبي على نفسية كل فتاة، لذلك تبحث عن الأشياء التي تعمل على منع تساقط الشعر وتكثيف الشعر الخفيف ومن المعروف أن توجد عدة أمور مختلفة يكون لها تأثير على ظهور هذه المشاكل، ومن ضمن هذه الأمور هي الإستخدام الكثير للصبغات الكيميائية وكذلك نتيجة لإستعمال كريمات الشعر التي تحتوي على مواد ضارة بصحة الشعر وأيضا بسبب كثرة إستخدام الأدوات التي تساعد على تنعيم الشعر مثل مكواة الشعر والسشوار، فكل هذه الأشياء يفضل أن نتجنب إستعمالها للمحافظة علي صحة الشعر وعدن إصابته بأي مشكلة ولكن عندما نقضي أو نعالج مشكلة التساقط والشعر الخفيف يمكننا أن نلجأ إلى إستعمال الخلطات الطبيعية مثل خلطة الحنه. مكونات خلطة الحنه لعلاج التساقط وتكثيف الشعر خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجوجوبا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل خلطة الحنه لعلاج التساقط وتكثيف الشعر نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع ويتم مزج جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض بطريقة جيدة للحصول على مزيج ناعم ومتجانس.

ونقوم بتمشيط الشعر ثم نضع خلطة الحنه على الشعر ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها حوالي ساعتين تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم أو الشامبو المناسب لنوع الشعر ويمكننا أن نكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع. عمر شويل - جدة سحر مفعول الحنة لتكثيف وتطويل الشعر ووقف التساقط والتخلص من الشيب المبكر من أول مرة - ثقفني طريقة عمل الطعمية المصري في البيت أطعم من الجاهزة

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