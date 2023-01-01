افضل وقت لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية للحصول على اقصى قدر من الامتصاص ، حسب خبراء التغذية

كلنا تقريبا بناخد فيتامينات ومكملات غذائية ، ولكن بيكون من الصعب تعرفي افضل توقيت لكل فيتامين ، عشان كده احيانا كتير مننا لما بناخد الفيتامينات مش بنحس بنتيجة او بتأثير فعال منها ، وده لانه مش بناخدها في الميعاد الصح اللي يدينا افضل نتيجة منها ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل وقت للفيتامينات والمكملات الغذائية حسب خبراء التغذية ، عشان تحصلي منها على اقصى قدر من الامتصاص ، وتشوفي منها نتيجة فعالة.

افضل وقت للفيتامينات والمكملات الغذائية:

افضل الفيتامينات اللي تاخديها على معدة فاضية:

1- فيتامين C, B:

الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماية افضل وقت ليها هو على معدة فاضية لان جسمك هيمتصها بسهولة ويستقبلها بشكل افضل.

الفيتامينات القابلة للذوبان اللي بتدوب في الماية وهي فيتامين C وكل فيتامينات B ، خبراء التغذية بينصحوا انك تاخدي الفيتامينات دي بكوباية ماية كاملة للمساعدة في تكسيرها والجسم يمتصها كويس.

ولان الفيتامينات دي بتكون اكتر فعالية على معدة فاضية ، الافضل تاخديها الصبح.

وثبت ان فيتامين B بشكل خاص بيعزز الطاقة والمزاج للاشخاص اللي يعانوا من نقص فيتامينات B, C, الحديد, المغنيسيوم ، واللي نقصها ممكن يسبب التعب ، والمكملات هتساعدك على حل المشكلة.

نصيحة: في بعض الاشخاص بيكونوا اكتر حساسية للفيتامينات القابلة للذوبان في الماية زي فيتامين سي ، وبتسبب لهم الم في المعدة ، في الحالة دي ممكن تاخدي الفيتامينات مع الاكل ، ده هيقلل من امتصاصهم ولكن بكمية صغيرة بس.

2- الحديد:

وده لان في بعض الاطعمة ، وخصوصا منتجات الالبان ، ممكن انها تمنع امتصاص الحديد ، وفيتامين سي بيساعد جسمك على امتصاص الحديد ، عشان كده لو هتاخدي مكمل غذائي حديد ، الافضل تدمجيه مع فيتامين سي ، ولكن لو الحديد سبب اضطرابات او تهيج للمعدة ، ممكن تاخديه مع الوجبات ، وممكن تستبدلي حبوب الحديد بشراب الحديد اللي بيكون اعراضه اقل على المعدة.

3- البروبيوتيك:

ثبت ان بعض انواع البروبيوتيك ، زي الانواع اللي بتحتوي على ال Lactobacillus بتكون اكتر فعالية لو اخدتيها قبل الوجبة بحوالي 30 دقيقة.

افضل الفيتامينات اللي تاخديها مع الوجبة:

الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون دي المفروض تاخديها مع وجبات الاكل الاساسية او الوجبات الخفيفة اللي بتحتوي على دهون على الاقل على 1 معلقة صغيرة من الدهون ، زي الافوكادو, صفار البيض, زيت الزيتون ، عشان الجسم يمتصها بشكل سليم.

الفيتامينات دي لما بتتاخدد مع الاكل ده بيضمن الافراج الامثل عن انزيمات الصفرا والبنكرياس في المعدة اللازمة لامتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون.

والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون بتشمل:

– فيتامين D.

– فيتامين E.

– فيتامين A.

– فيتامين K.

طبيعي ان الاشخاص هياخدوا الفيتامينات دي مع وجبة الغدا او العشا ، ولكن ده مش ضروري ، هو اهم حاجة تاخديها مع اي اكل بيحتوي على بعض الدهون ، زي الحمص او شوية مكسرات ، لان الدهون بتساعد على تكسير الفيتامينات دي.

في بعض المكملات التانية اللي المفروض تاخديها مع الاكل:

– كربونات الكالسيوم: وده لان حمض المعدة اللي بيتم انتاجه اثناء الاكل بيساعد على امتصاص النوع ده من الكالسيوم ، من ناحية تانية تقدري تاخدي سترات الكالسيوم مع الاكل او من غيره ، عشان كده لما تيجي تاخدي مكمل كالسيوم اقري الملصق اللي عليه عشان تعرفي نوع الكالسيوم الموجود فيه.

– المالتي فيتامينات او الفيتامينات المتعددة: الفيتامينات دي بتحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الماية وقابلة للذوبان في الدهون ، عشان كده الافضل تاخديها مع الاكل لضمان امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون.

– المغنيسيوم: المغنيسيوم لو اخدتيه على معدة فاضية ليه تأثير ملين وممكن يسبب اسهال ، عشان كده الافضل تاخديه مع الاكل.

وقت تناول فيتامينات ما قبل الولادة:

فيتامينات قبل الولادة عادة بتشمل فيتامينات قابلة للذوبان في الماية وقابلة للذوبان في الدهون في قرص واحد ، وممكن يختلف افضل وقت لتناول الفيتامينات ما قبل الولادة حسب عوامل صحتك الفردية لان ده بيختلف من واحدة للتانية ، عشان كده الافضل تستشيري الدكتور بتاعك ، بالاضافة انها ممكن تتعب معدتك ، وبالتالي افضل وقت انك تاخديها مع الاكل.

ولان بتزيد احتمالية اضطراب المعدة اثناء الحمل ، فالافضل تناول فيتامينات قبل الولادة مع الاكل ، وجبة خفيفة صغيرة بتحتوي على الدهون هتكون كافية.

فيتامينات قبل النوم:

فيتامينات قبل النوم هتساعدك لو بتعاني من اضطرابات النوم او الارق ، وبالتالي افضل ميعاد ليها هي قبل النوم على طول.

– الميلاتونين: هو هرمون بينتجه الجسم بشكل طبيعي ، عشان كده الميلاتونين بقى واحد من المكملات الغذائية اللي بتساعد على النوم ، كمان بيحسن نوعية النوم اثناء النهار ، وده بيخليه مفيد للاشخاص اللي طبيعة عملهم بتضطرهم يناموا اثناء النهار والشغل بالليل.

– المغنيسيوم: المغنيسيوم من اهم المعادن في الجسم ، فهو مهم لصحة القلب ولوظائف الدماغ ، وبيساعد على تهدئة الجسم والعقل وده بدوره هيأدي لتسهيل عملية النوم ، لانه بيساعد على تنظيم انتاج الميلاتونين وبالتالي النوم بشكل اسرع.

– جذر الناردين: من المكملات الغذائية العشبية المستخدمة لمشاكل النوم ، المكمل ده بيحسن نوعية النوم وبيعالج اضطرابات ومشاكل النوم.

– زهرة الآلام Passion flowers: تعتبر علاج عشبي لمشاكل النوم ، ومستخلص الزهرة دي بيساعد على تحسين نوعية النوم.

– الجليسين: هو حمض اميني ليه دور مهم في الجهاز العصبي بيساعد على النوم ، لما تاخديه قبل النوم هيساعدك على النوم بشكل اسرع وافضل.

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