لتبييض المناطق الحساسة اصنعي خلطة الكوكاكولا السحرية للتبييض بنتيجة مضمونة ١٠٠بالمئة

تعد خلطة الكوكاكولا لتبييض المناطق الحساسة من أقوى الخلطات حيث تظهر نتيجتها في ثلاثة ايام فقط، كما ان هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتبييض المناطق الحساسة دون استخدام اي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي الكوكاكولا والإسبرين والنشا ومكونات آخرى ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري ومضمون، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الكوكاكولا السحرية للتبييض بشكل مضمون في ثلاث أيام فقط.

مكونات خلطة الكوكاكولا السحرية للتبييض

تتكون خلطة الكوكاكولا السحرية للتبييض من بعض المكونات البسيطة التي تعطي نتيجة سحرية لتبييض المناطق الحساسة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

حبة من الأسبرين.

ملعقة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكولا.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

القليل من الكولا.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة الكوكاكولا لتبييض المناطق الحساسة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقتان من الكولا ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بطحن حبة الاسبرين وإضافتها على الخليط مع التقليب حتى تذوب بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة ملعقة من الشوفان والقليل من الكولا مع الخلط حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

طريقة استخدام خلطة الكوكاكولا

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل المنطقة الحساسة جيدا للتخلص من اي شوائب عالقة، ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة. بعد ذلك نقوم بعمل حركات دائرية باستخدام الاطراف على البشرة حتى نحصل على نتيجة مضمونة. ثم نترك الخليط على البشرة حتى يجف بعد ذلك نقوم بفركه، ثم نغسله بالماء الفاتر. نقوم بتكرار هذه الخلطة لمدة يومين حتى نحصل على النتيجة المرغوبة فهذا الكريم يعمل على تبييض المناطق الحساسة بشكل فوري.

فوائد الشوفان للبشرة

هناك عدة فوائد للشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-