نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والشمع الرهيب لتشققات القدمين والأكواع يعطي نتائج مبهرة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والشمع الرهيب ، مع قدوم فصل الشتاء والبرد الشديد تتعرض القدمين والأكواع إلي جفاف ويتطور ويصبح تشققات عميقة فيجب علينا العناية بالقدمين والأكواع من الأن سوف نتعرف اليوم علي طريقة عمل كريم النشا والشمع الرهيب الذي يعمل على ترطيب الجلد بشكل رائع ،ومعنا الشمع الذي يعمل علي ترميم الشقوق ويعمل علي إزالتها نهائياً ،والنشا يعمل علي تفتيح القدمين ويعطيها نعومة فائقة ،ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني معنا كريم النشا والشمع الرهيب

مكونات كريم النشا والشمع

هذه هي مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

٢شمعة متوسطة.

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم النشا والشمع الرهيب

سوف نتحدث عن طريقة عمل الكريم بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير زجاج ونقوم بتقطيع الشمع ألي قطع صغيرة ثم نضعها في الطبق. بعد ذلك نقوم بوضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونضع الطبق علي حمام مائي ساخن. ثم ننتظر حتي يذوب الشمع مع النشا ونقلب جيداً حتي يمتزج مع بعض. بعد ذلك نقوم برفع الطبق من علي الحمام المائي ونتركه يبرد قليلاً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الجلسرين مع زيت جوز الهند علي الطبق ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة الفازلين وعصير الليمون ونحرك الكريم جيداً. بعد ذلك نترك الكريم حتي يبرد تماماً ثم نضعه علي القدمين سوف نشرح ذلك في طريقة الاستعمال تابعونا.

طريقة الاستعمال كريم النشا والشمع الرهيب

سوف نتحدث عن خطوات تطبيق الكريم علي القدمين بخطوات سهلة وسريعة وهي كالآتي:-

أولا يجب نقع القدمين في طبق كبير به ماء دافئ مائلا السخونة.

بعد ذلك نضع فيها ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الخل وملعقة بيكنج بودر وملعقة كبيرة من شاور جل.

ثم نقوم بترك القدمين في الماء من حين لآخر نقوم بتقشير القدمين بحجر خفاف حتي نتخلص من الجلد الميت.

بعد ذلك نجفف القدمين جيداً حتي نتخلص من الماء جيداً.

ثم نقوم بوضع الكريم السابق تحضيره علي القدمين وندلكه جيداً.

ثم نقوم بارتداء جوارب ويفضل نضع قبلها كيس من البلاستيك.

ويكون هذا فى الليل حتي الصباح ثم نقوم بغسلها جيداً.

سوف تلاحظين الفرق والنعومة والترطيب الهائل للقدمين.

فوائد كريم النشا والشمع الرهيب

سنتحدث الأن عن فوائد الكريم بشكل أوضح الحصول على نتائج مبهرة وهي كالآتي:-

يعمل الكريم علي ترطيب القدمين جيداً ويجعلها ناعمة جداً. تعمل الوصفة علي التخلص من الجلد الميت وتنظيف من الشقوق. يعمل الكريم علي تفتيح القدمين ويعطيها نضارة وحيوية. يعطي الكريم ملمس كالحرير للقدمين.

النصائح التي يجب مراعاتها عند استعمال الكريم

سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة لنجاح الكريم بشكل رائع:-

يجب أن يتم تذويب الشمع علي حمام مائي ليست علي النار مباشرة.

من الأفضل عمل الوصفة في الليل ونتركه حتى الصباح لنتائج مذهلة.

لا يهم نوع الشمع أي شمع متوافرة في المنزل يفي بالغرض.

من الممكن وضع ملعقة صغيرة من لون غذائي أحمر علي الكريم يعطيك توريد جميلة للقدمين.

طريقة عمل كريم مرطب رائع جدا

معنا الأن طريقة عمل كريم مرطب يمكن وضعه على القدمين بعد الوصفة الأولي وهو كالتالي:-