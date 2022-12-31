نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصلة واحدة لتكثيف الشعر بماء البصل بدون رائحة وينمو بشكل رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بصلة واحدة لتكثيف الشعر ، من المعروف عن البصل أنه من الأشياء الرائعة التي تحفز نمو الشعر بشكل ملحوظ ، وأيضا من فوائده هي تنظيف فروة الرأس من القشرة و يعقمها لأنه مضاد حيوي طبيعي سوف نتعلم كيفية الحصول على ماء البصل وكيفية تطبيق الماسك على الشعر سوف نتعرف أيضا علي طريقة تطبيق ماء البصل علي الشعر مثل التونر للحصول على نتائج سريعة وفعالة ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم ماسك البصل لنمو الشعر

مكونات ماسك بصلة واحدة لتكثيف الشعر

هذه هي مكونات الماسك بمكونات سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

بصلة أو اثنين من حبة البصل حسب طول الشعر.

كوبين من الماء.

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل الماسك بطريقة سهلة وبسيطة

معنا الأن طريقة عمل الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه الماء ونضع الوعاء علي النار حتي يغلي علي درجة حرارة عالية. ثم نقوم بتقشير حبات البصل ونقوم بوضعه في الوعاء ونتركه حتي يصبح الماء مائلا للون الأصفر. بعد ذلك نقوم بتصفية ماء البصل في طبق للاستعمال. ثم نقوم بإحضار طبق صغير لعمل الماسك نضع ثلاثة ملاعق من ماء البصل في الطبق. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو ونقلب جيداً حتى يمتزج ماء البصل مع الزبدة. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب ثم ملعقة كبيرة من زيت الشاي الأخضر ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس جيداً.

طريقة الاستعمال الماسك

معنا الأن خطوات تطبيق الماسك على الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

اولا يكون الشعر نظيف وجاف لعمل التونر أولاً نقوم بوضع قطعة من القطن في ماء البصل.

ثم نمرر القطنة على الشعر كله وأهم شيء فروة الرأس ندلكها جيداً.

بعد ذلك نقوم بترك الماء حتي تتشرب البصيلات جيداً لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم نقوم بوضع الماسك على الشعر ويوزع جيداً علي الفروة وعلي الشعر كله والأطراف خاصة.

ونترك الماسك على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة كاملة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بشامبو والبلسم المناسب لكم.

نكرر الماسك ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة شهر كامل.

فوائد مذهلة للماسك

سنتحدث الأن عن أهم الفوائد الرائعة التي يمنحها الماسك للشعر وهي كالآتي:-

يعمل الماسك على التخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس. يمنح الماسك الشعر نعومة وترطيب فائق ويجعلها صحي بها لامع طبيعية. يعمل الماسك على نمو الشعر بشكل ملحوظ وملفت. يعطي الماسك كثافه للشعر ويقلل من الفراغات الموجودة في الشعر.

النصائح المهمة التي يجب مراعاتها عند عمل الوصفة

سوف نتحدث عن بعض النصائح المهمة التي تعمل على نجاح الوصفة وهي كما يلي:-

يجب مراعاتها تطبيق الخطوات التي ذكرناها سابقاً بترتيب للحصول على نتائج مبهرة. يجب التأكد من وضع التونر قبل البدء في الماسك ليفيد الشعر جيداً. يجب مراعاتها المدة المحددة في الوصفة للحصول على نتائج فعالة. يجب غسل الشعر جيداً بالشامبو لتفادي أي رائحة من البصل.

طريقة عمل سيروم لضمان التخلص من أي بواقي لرائحة البصل

معنا الأن سيروم جميل جدا للشعر نضعه على الشعر يعطي لامعة وحيوية ورائحة مميزة وهو كالتالي:-