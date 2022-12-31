نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ و أسهل تتبيلة لصدور الدجاج علي الاطلاق و طعمها خيالي في المقال التالي
عندما يتعلق الأمر بالوجبات، فإن الدجاج هو بروتين رائع إنه متعدد الاستخدامات وسهل الطهي، ويمكن استخدامه في جميع أنواع الأطباق، سواء كنت تبحث عن عشاء سريع في نهاية الأسبوع أو وجبة رائعة لتقديمها للضيوف فإن الدجاج دائمًا خيار جيد من أكثر الطرق اللذيذة لتحضير الدجاج نقعها، وأسهل تتبيلة على الإطلاق سوف تجدها هنا في هذا المقال إن هذا التتبيلة ستأخذ الدجاج إلى المستوى التالي، مزيج من النكهات الحلوة والمالحة يجعل هذا التتبيلة مرافقة مثالية وأنك لست مضطرًا لقضاء الكثير من الوقت في تحضير الدجاج قبل طهيه؛ ببساطة امزج المكونات معًا، واسكبها فوق الدجاج ، وستكون جاهزًا للذهاب. سواء قررت خبزه أو شويه أو قليه في المقلاة ، فإن هذا التتبيلة سيفي بالغرض.
مكونات التتبيلة
- أولا يمكنك استخدام نصف كيلو من صدور الدجاج أو حتى بقايا الدجاج المسلوق والتي ستكون تحفة فنية.
- 2 ملاعق كبيرة كاتشب
- 1 ملعقة كبيرة بهارات دجاج أو أي توابل أخرى متوفرة
- 2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
- ملح
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البصل
- فلفل اسود
- ربع كوب زيت
- ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة تجهيز التتبيلة لصدور الدجاج
- تُمزج جميع مكونات التتبيلة، الكاتشب وصلصة الصويا والبهارات ومعها الزيت والبابريكا والفلفل الأسود وتذوقها قبل إضافة الملح، لأن صلصة الصويا عادة تكون مالحة.
- ضعي صدور الدجاج في التتبيلة واخلطيها جيدًا ثم غطيها واتركيها لمدة ساعة إلى ليلة كاملة حسب الرغبة.
- نخرج صدور الدجاج في مقلاة ساخنة أو شواء حتى تنضج بالكامل، أو نضعها في فرن محمى لمدة 25-30 دقيقة
- أما إذا كان الدجاج مسلوقًا مسبقًا، فهو مغطى بالتوابل ويترك لمدة 10 دقائق ، ثم يقلى في مقلاة بملعقة زيت أو تحت الشواية، وسيكون أفضل دجاج مشوي ستتذوقه على الإطلاق. ، وسنوات من الخبرة
- يمكن تقطيع لحم الدجاج المسلوق إلى قطع صغيرة وخلطه مع التوابل ووضعه في مقلاة ساخنة مع ملعقة من الزيت وخلطه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ويقدم في السندويشات مع صلصة الثوم أو المايونيز كثيرا.
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