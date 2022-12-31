ألذ و أسهل تتبيلة لصدور الدجاج علي الاطلاق و طعمها خيالي

عندما يتعلق الأمر بالوجبات، فإن الدجاج هو بروتين رائع إنه متعدد الاستخدامات وسهل الطهي، ويمكن استخدامه في جميع أنواع الأطباق، سواء كنت تبحث عن عشاء سريع في نهاية الأسبوع أو وجبة رائعة لتقديمها للضيوف فإن الدجاج دائمًا خيار جيد من أكثر الطرق اللذيذة لتحضير الدجاج نقعها، وأسهل تتبيلة على الإطلاق سوف تجدها هنا في هذا المقال إن هذا التتبيلة ستأخذ الدجاج إلى المستوى التالي، مزيج من النكهات الحلوة والمالحة يجعل هذا التتبيلة مرافقة مثالية وأنك لست مضطرًا لقضاء الكثير من الوقت في تحضير الدجاج قبل طهيه؛ ببساطة امزج المكونات معًا، واسكبها فوق الدجاج ، وستكون جاهزًا للذهاب. سواء قررت خبزه أو شويه أو قليه في المقلاة ، فإن هذا التتبيلة سيفي بالغرض.

مكونات التتبيلة

أولا يمكنك استخدام نصف كيلو من صدور الدجاج أو حتى بقايا الدجاج المسلوق والتي ستكون تحفة فنية.

2 ملاعق كبيرة كاتشب

1 ملعقة كبيرة بهارات دجاج أو أي توابل أخرى متوفرة

2 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملح

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق البصل

فلفل اسود

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة تجهيز التتبيلة لصدور الدجاج