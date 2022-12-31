نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطعمية السودانية في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

الطعمية من الأكلات المشهوره في وجبة الإفطار مع الفول والخيار والخس ويحبها الكثير، وسهلة وسريعة فى التحضير ويوجد منها طرق مثل الطعمية السودانية والطعمية بالفول، وسوف نذكر من خلال هذا المقال طريقة عمل الطعمية السودانية في المنزل. مكونات الطعمية السودانية: حزمة شبت طازج.

1 كوب حمص حب.

3 فصوص ثوم.

1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

1 حبة متوسطة بصل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 حبة فلفل أخضر حار.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

شطة مطحونة بودر.

كمية زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: نقوم بنقع الحمص في الماء الساخن ونقوم بوضع عليه كربونات الصوديوم لمدة 2 ساعة ونقوم بغسله جيداً بعد نقعه وتصفيته من الماء جيداً، إحضار وعاء ووضع الحمص، وبصل، والثوم، والفلفل الحار، والشبت. وضع الخليط فى محضرة الطعام وهرسهم حتي يصبح عجينة متماسكة ونقوم بوضع عليها البيكنج باودر، والملح، وتقليبهم مع بعض جيداً ونقوم بتشكيلها إلى أقراص. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت وتسخين الزيت جيداً على نار عالية ووضع أقراص الطعمية حتي يغير لونها ونقوم بإخراجها على طبق فيه ورق المنديل حتي يتشرب الزيت. ونقوم بتقديمها مع الفول والخضروات والخبز، والطماطم، والملفوف، والخس، والخيار. مكونات طعمية بالفول: 1 كوب فول جاف.

1 بصلة متوسطة حجم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

ربع ملعقة صغيرة كربونات.

نص ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

عصير نص ليمون.

زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نقوم بنقع الفول فى الماء البارد لمدة يوم كامل ونقوم بتصفيتع وغسله جيداً، وإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الفول مع البيكربونات، والكمون، والبصل، والفلفل أحمر، والبقدونس المفروم، وعصير الليمون. وضربهم جيداً حتي يصبح خليط ناعم ونقوم بتركه لمدة 30 دقيقة ووضع الملح وتقليبها ونقوم بتشكيل الفلافل إلي كرات صغيرة ونقوم. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن على النار ووضع الفلافل حتي يغير لونها إلى الذهبي ونقوم بإخراجها على طبق فيه ورق منديل حتي تتشرب الزيت وتقديمها. مكونات طعمية فى الخلاط: 1 كوب فول منقوع يوم كامل.

2 حبة بصل أخضر.

نص كوب من الشبت.

نص كوب من الكزبرة.

نص كوب من البقدونس.

3 فصوص ثوم.

زيت.

2 بيضة.

كزبرة ناشفة.

ملح

كمون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط ووضع جميع المكونات وخلطها ونقوم بإخراجها من الخلاط ونقوم بعمل العجينة على شكل كرات واحضار مقلاة ووضع الزيت وتسخينه جيداً ووضع الطعمية حتي يغير لونها وإخراجها على طبق في ورق منديل حتي تتشرب الزيت وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطعمية السودانية في المنزل بكل سهولة - ثقفني كيف اتابع حالة الطلب في احكام؟

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