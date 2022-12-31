نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكمية من السميد جهزي الهريسة النبكيه المسكرة بخطوات سريعة وسهلة للجميع في المقال التالي
تعتبر الهريسة النبكيه من أجمل أنواع الحلويات التي تفضلها معظم الأمهات وتقوم بعملها باستمرار لأولادها، وتعود شهرتها إلى بلاد الشام وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة النبك، ومن أهم مكوناتها هو السميد الخشن واللبن والسكر وغيرهم من المكونات الأخرى، وتعتبر مكوناتها غير مكلفة للغاية كما يعتقد البعض كما تعد طريقة تحضيرها من الطرق السهلة السريعة التي تتم في أي وقت ممكن، ويفضلها كثير من الناس لأنها ذات شكل رملي لأنها تكون ذو طعم جنان يذوب في الفم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الهريسة النبكيه الرائعة وكيفية القيام بتحضيرها دون مواجهة أي صعوبة عبر موقع ثقفني الاخباري الممتاز في تقديم الوصفات وغيرها.
مكونات عمل الهريسة النبكيه اللذيذة
تعتبر مكونات عمل الهريسة النبكيه الممتعة من المكونات البسيطة التي تتواجد في جميع الأماكن وهي كما يلي:-
- ٤ أكواب من السميد الخشن.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمنة.
- ٢ كوب من اللبن الرائب.
- نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- فستق حلبي للتزيين.
الشربات
- ٦ أكواب من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٣ أكواب من الماء.
طريقة الإعداد والتحضير
تختلف طريقة عمل الحلويات من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة كل فرد وهذه الطريقة كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به السميد والسمنة وندعكهم مع بعض ثم نضيف عليه السكر ونستمر في الخلط.
- ثم نضيف على المكونات السابقة اللبن الرائب والبيكنج بودر وكربونات الصوديوم ونخلطهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نترك العجينة ترتاح لمدة ٤ ساعات، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمن.
- نسكب الخليط في الصينية ونرش عليها المكسرات للتزيين على حسب الرغبة.
- ندخل الصينية الفرن بالطبقة السفلية على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
- ثم نخرجها ونقطعها على حسب الرغبة وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية ونسكب عليها الشربات ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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