بكمية من السميد جهزي الهريسة النبكيه المسكرة بخطوات سريعة وسهلة للجميع

تعتبر الهريسة النبكيه من أجمل أنواع الحلويات التي تفضلها معظم الأمهات وتقوم بعملها باستمرار لأولادها، وتعود شهرتها إلى بلاد الشام وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة النبك، ومن أهم مكوناتها هو السميد الخشن واللبن والسكر وغيرهم من المكونات الأخرى، وتعتبر مكوناتها غير مكلفة للغاية كما يعتقد البعض كما تعد طريقة تحضيرها من الطرق السهلة السريعة التي تتم في أي وقت ممكن، ويفضلها كثير من الناس لأنها ذات شكل رملي لأنها تكون ذو طعم جنان يذوب في الفم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الهريسة النبكيه الرائعة وكيفية القيام بتحضيرها دون مواجهة أي صعوبة عبر موقع ثقفني الاخباري الممتاز في تقديم الوصفات وغيرها.

مكونات عمل الهريسة النبكيه اللذيذة

تعتبر مكونات عمل الهريسة النبكيه الممتعة من المكونات البسيطة التي تتواجد في جميع الأماكن وهي كما يلي:-

٤ أكواب من السميد الخشن.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ كوب من اللبن الرائب.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فستق حلبي للتزيين.

الشربات

٦ أكواب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٣ أكواب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة عمل الحلويات من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة كل فرد وهذه الطريقة كما يلي:-