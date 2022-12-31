أرخص كولاجين طبيعي لشد وتنظيف وتفتيح البشرة 10 درجات طبيعي في 10 دقايق بنتيجة رهيبة

ترغب العديد من النساء في صنع الكولاجين الطبيعي الخاص بهن لوجوههن لأنه عنصر أساسي في بنية البشرة، ويقدم للبشرة عددًا من الفوائد لأنه يعمل على ترطيب البشرة وتنشيطها وتنقيتها وإعادة ظهورها. بالإضافة إلى دوره في إخفاء حب الشباب والندبات، فإن قدرة الجلد على تقليل علامات الشيخوخة ومحاربة آثار الشيخوخة تجعله بديلًا مثاليًا لجلسات الليزر باهظة الثمن، وبالنظر إلى أن الكثير من النساء يلجأن إلى الكريمات التي تحتوي على تركيزات عالية من الكولاجين للتخلص من التجاعيد والنتوءات ولحماية بشرتهن من ظهور التجاعيد المبكرة التي تصيب عددًا كبيرًا من النساء، ونظرًا لأن الكريمات التجارية تضر البشرة بشكل كبير، فمن الممكن لعمل كريم بالكولاجين الطبيعي في المنزل يحقق نفس النتائج مع التسبب في ضرر ضئيل أو معدوم.

ارخص كولاجين طبيعي لشد وتنظيف وتفتيح البشرة 10 درجات

تحصل على الترطيب المثالي من الكولاجين للحصول على بشرة خالية من العيوب.يمكن إنتاج الكولاجين الطبيعي للوجه باستخدام مكونات أساسية غير مكلفة.

كولاجين ماسك الشوفان

يشجع قناع الشوفان على تكوين الكولاجين الذي يمنح البشرة إشراقة ومرونة.ويكفي القيام بالخطوات التالية

المكونات:

ملعقة من الشوفان.

قهوة بمقدار ملعقة واحدة.

مقدار ملعقة من العسل.

طريقة الاستخدام

تأكد من خلط الشوفان والقهوة جيدًا في وعاء عميق قبل إضافة العسل وخلط المكونات. ننشر الخليط على كامل الوجه ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة. لضمان إزالة أي شوائب مغروسة في الجلد وتنظيفه جيدًا، يفضل تدوير القناع برفق قبل غسله. للحصول على نتيجة مثالية، نغسل وجوهنا بالماء البارد مع الحرص على ترطيب بشرتنا بشكل صحيح.

كولاجين ماسك الموز والزبادي

المكونات:

ثمرة واحدة من الموز.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقتان من العسل.

طريقة الاستخدام

تقطيع الموز جيدًا قبل إضافة الزبادي والسكر. لخلط المكونات تمامًا، امزج جميع المكونات في الخلاط. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة. ينصح بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حيث نقوم بغسل وجوهنا بالماء الساخن.

كولاجين ماسك بياض البيض

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة: