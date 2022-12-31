بمناسبة عام 2023 والمناسبات المميزة طريقة عمل ماسك النشا وصفار البيض لتفتيح الأيدي

ماسك النشا وصفار البيض لتفتيح الأيدي ، معنا اليوم ماسك رائع جداً يعمل علي تفتيح اليدين بطريقة سهلة وسحرية ، ومع قدوم السنة الجديدة والمناسبات المميزة سوف نقدم لكم ماسك رائع وسريع في التخلص من التشققات وجفاف اليدين وأيضاً القدمين وله فوائد كثيرة لأنه يحتوي على النشا الرائع في التفتيح الفوري وأيضاً صفار البيض الذي يعمل على شد الجلد بطريقة خيالية والعسل الهائل في الترطيب وزيت الزيتون أيضاً معروف عنه التفتيح والترطيب بشكل خرافي ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم ماسك النشا وصفار البيض

مكونات ماسك النشا وصفار البيض

هذه هي مكونات الماسك مكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

اثنين صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك اليدين الهائل لتفتيح اليدين

معنا الأن طريقة عمل الماسك بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع فيه صفار البيض ومعه ملعقة النشا ونقلب جيداً بمضرب كهربائي أو الخلاط. بعد ذلك نقوم بإضافة العسل وماء الورد ونستمر بالتحريك جيداً. ثم نضع زيت الزيتون بتدريج ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. نضع الماسك في علبة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستعمال الماسك النشا وصفار البيض

معنا الأن خطوات تطبيق الماسك على اليدين بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل اليدين جيداً بالماء الدافئ حتي تتفتح المسامات.

ثم نجفف اليدين جيداً من الماء حتي لا يبقي ماء تماماً علي اليدين.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك وندلك وتكرر العملية حتي يوزع جيداً.

ونترك الماسك على اليدين نتركه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نغسل اليدين جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات.

بعد ذلك ترطيب اليدين بكريم الجلسرين جيداً حتى نحصل على يدين ناعمة مثل الحرير.

فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع

سنتحدث اليوم عن بعض الفوائد المهمة التي يمنحها الماسك اليدين والجلد وهي كالآتي:-

يعمل الماسك على تفتيح الجلد بشكل رائع جداً. يشد الجلد ويقضي علي ظهور الأوعية الدموية في اليدين. يمنح الماسك نعومة فائقة ونضارة وترطيب رائع. يخلصك من جفاف الجلد والتشققات الموجودة في اليدين والقدمين.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الوصفة

سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة التي تساعدك على نجاح الوصفة:-