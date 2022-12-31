أحلي باستا فلورا بالمربي الشهية واللذيذة في المنزل وفوائدها وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات

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طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي الشهية واللذيذة علي طريقة الشيف حسن المميزة والمحببه لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يقبلون على تناولها وذلك لتميزها بالطعم الرائع وشكلها الجذاب ورائحتها المميزة والجميلة، كما تعتبر الباستا فلورا بالمربي من أكثر أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة، وكذلك في الحفلات والرحلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك وعيد الميلاد المجيد والعديد من المناسبات الاخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ باستا فلورا بالمربي في المنزل، وذلك من خلال طريقتنا الصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية وبأقل تكلفة ممكنة وجهد وذلك لعمل أحلي أطعم وألذ باستا فلورا بالمربي الشهية واللذيذة. طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي ومكوناتها المكونات كوب كبيرة من الزبدة السائحة أو السمنة البلدي علي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.

عدد إثنين من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كيس من الباكينج بودر.

علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.

كوب كبيرة من الدقيق. طريقة تحضير الباستا فلورا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي أو نضع جميع المكونات في وعاء عميق ويعجبن باليد او بالكهرباء علي حسب الرغبة.

ثم نضع به السكر ونضع الملح ثم نضع الزبدة السائحة أو السمنة علي حسب الرغبة،

ثم نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة ثم نضيف البيض ثم نستمر في الخلط جيدا.

ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتي يثقل إلي ان تصبح عجينة طرية ومتماسكة وهشة.

ثم نحضر صينية الفرن أو صينية بايركس علي حسب ما لديكي أو رغبتك، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت علي حسب الرغبة.

ثم نضع في قاع الصينية نصف أو ثلث العجينة الطرية وتوزعها جيدا باستخدام النشابة أو باليد.

ثم نضع عليها طبقة من مربي المشمش أو مربي الفراولة علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا.

ثم نضع فوقها طبقة اخري من العجينة المتبقية ونقطعها إلي شرائح طويلة، ثم نضعها ونرتبها علي شكل مربعات متساوية لأنها تعطي شكل افضل وجميل للصينية.

ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتي يتحمر قاع الفطيرة وأطرافها.

ثم ندخلها في شواية الفرن حتي يتحمر وجهها وتصبح مستوية تماما.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها ساعة حتي تبرد تماما وبالهنا والشفا.

ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونضعها به وتقدم الباستا فلورا باردة لأفراد الأسرة ومحبب أن تقدم بجانب كوب من الحليب أو الشاي. عمر شويل - جدة أحلي باستا فلورا بالمربي الشهية واللذيذة في المنزل وفوائدها وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات - ثقفني "New Year" اكتب اسمك على صور تهنئة العام الميلادي الجديد 2023

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