النشا وكريم البانثينول صاروخ التفتيح الفوري للبشرة

كريم النشا والبانثينول صاروخ التفتيح ،معنا اليوم كريم رائع جدا للبشرة ونتائجه فورية وسريعة لاحتوائه علي مكونات رائعة وجميلة مثل النشا الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل مبهر، يعمل علي تنظيف البشرة جيداً ،ويعمل أيضا علي تحفيز مادة الكولاجين في البشرة التي تعمل على شد البشرة وتخلصك من التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه فأنه موسوعة واسعة في الفوائد المهمة للبشرة كما أن اليابانيون دائما يستخدمون في الكثير من الوصفات الطبيعية التي يستخدمونها ،ويعتبر هذا الكريم الرائع والمميز هو الحل الأمثل لكم في القضاء على التصبغات والبقع السوداء ويعالج الهالات السوداء تحت العينين ويعطيك بشرة مشرقة ورائعة ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم كريم النشا والبانثينول صاروخ التفتيح

مكونات عمل كريم النشا والبانثينول صاروخ التفتيح الفوري

هذه هي مكونات الكريم مكونات سهلة جدا ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

ملعقتين كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة واحدة من فيتامين سي.

طريقة عمل كريم النشا والبانثينول صاروخ التفتيح الفوري

سوف نتعرف على طريقة عمل الكريم بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار علبة كريم فارغة ونغسلها جيداً بالماء الدافئ ثم نتركها تجف تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من كريم البانثينول مع ملعقة من النشا ونحرك جيداً حتى يمتزج الخليط. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الزيوت ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب وملعقة صغيرة من زيت الورد ونستمر في التحريك حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بوضع كبسولة واحدة من فيتامين سي ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً ويصبح الخليط كريمي ناعم. ثم نقوم بقفل العلبة جيداً ثم نحتفظ بها في أي مكان خارج أو داخل الثلاجة.

طريقة الاستعمال كريم النشا وكريم البانثينول صاروخ التفتيح الفوري

سوف نتحدث الأن عن خطوات تطبيق الكريم علي البشرة بشكل مفيد وهي كالتالي:-

يجب قبل البدء في استعمال الكريم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ لفتح المسام لنتائج مبهرة. ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة ويوزع جيداً. بعد ذلك نقوم بترك الكريم علي البشرة من الليل حتي الصباح. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات الواسعة. ونكرر هذه العملية لمدة شهرين او المداومة عليها لنتائج خرافية. يمكن استعمال الكريم كل يوم لمدة شهرين أو أكثر.

فوائد كريم النشا والبانثينول صاروخ التفتيح

سنتحدث الأن بشكل أوضح علي فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-

يعمل الكريم علي تفتيح البشرة وتوحيد اللون بشكل كبير.

يخلصك الكريم من التصبغات والكلف والنمش وأثارهم والرؤوس السوداء في الوجه.

يعمل الكريم علي شد البشرة وتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يعمل الكريم علي ترطيب البشرة بشكل خرافي ويجعلها كبشرة الأطفال.

يعطي الكريم نعومة فائقة ونضارة ولمعه طبيعية ووهمية وجميلة.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الكريم

معنا الأن بعض النصائح التي تساعدك على نجاح الكريم والحصول على نتائج سريعة وفعالة وهي كالتالي:-