نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناولي كيكة جوز الهند بالشربات بطعم روعة ليس له مثيل بإتباع هذه الخطوات في المقال التالي
تعتبر كيكة جوز الهند بالشربات من أنواع الحلويات الخفيفة اللذيذة التي يتم تناولها في جميع الأوقات، كما أن يتميز جوز الهند بالعديد من الفوائد حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وهذه الطريقة لمحبي حلويات جوز الهند ويتم تحضير هذه الكيكة بكل بساطة ويسر وأهم شيء في مكوناتها هو جوز الهند، ويتم تقديم هذه الكيكة مثل بقية الكيك مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والمشروبات الباردة مثل العصائر وغيرها، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات وطريقة تحضيرها عبر موقع ثقفني الاخباري.
مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات
بمقادير سهلة وبسيطة سوف نقدم لكم مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات وهي كما يلي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- 3 حبات من البيض.
- كوب من اللبن.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من جوز الهند.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة عمل الكيك بشكل عام من الطرق السهلة الشائعة التي تفضلها كثير من الأمهات وهذه الطريقة كما يلي:-
- نحضر وعاء ثم نضع به الدقيق ونخلطه مع البيكنج بودر والملح وجوز الهند مع بعض ونقلبهم جيدا.
- نقوم بخفق الزبدة والسكر فى وعاء آخر نخفق بالمضرب الكهربائى جيدا حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى ونخفق ونضع الفانيليا ونخفق مرة أخرى.
- بعد ذلك نخفف سرعة الخفق ونضع الدقيق بالتبادل مع حليب جوز الهند حتى تتجانس جميع المكونات.
- نحضر قالب الكيك وندهنه بالسمن ونرش عليه القليل من الدقيق.
- نقوم بادخال قالب الكيك الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية التى تم تسخينها من قبل ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تنضج تماماً.
- نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد ثم نقلبها على طبق الكيك لتقديمها ومن الممكن تقديمها دافئة أو باردة.
- كما يمكن القيام بتزيينها بالكريمة وجوز الهند ونقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تناولي كيكة جوز الهند بالشربات بطعم روعة ليس له مثيل بإتباع هذه الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.