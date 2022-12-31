تناولي كيكة جوز الهند بالشربات بطعم روعة ليس له مثيل بإتباع هذه الخطوات

تعتبر كيكة جوز الهند بالشربات من أنواع الحلويات الخفيفة اللذيذة التي يتم تناولها في جميع الأوقات، كما أن يتميز جوز الهند بالعديد من الفوائد حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وهذه الطريقة لمحبي حلويات جوز الهند ويتم تحضير هذه الكيكة بكل بساطة ويسر وأهم شيء في مكوناتها هو جوز الهند، ويتم تقديم هذه الكيكة مثل بقية الكيك مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والمشروبات الباردة مثل العصائر وغيرها، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات وطريقة تحضيرها عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات

بمقادير سهلة وبسيطة سوف نقدم لكم مكونات عمل كيكة جوز الهند بالشربات وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الدقيق.

3 حبات من البيض.

كوب من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من جوز الهند.

الشربات

2 كوب من السكر.

نصف ليمونة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل الكيك بشكل عام من الطرق السهلة الشائعة التي تفضلها كثير من الأمهات وهذه الطريقة كما يلي:-