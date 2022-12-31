ابهري عائلتك بتورتة رأس السنة2023 الرائعة بطريقة سهلة وبسيطة بس خرافية

بتورتة رأس السنة2023 الرائعة ، نحتفل هذه الأيام بالسنة الجديدة ، وتسعي الكثير من النساء عمل تورتة جميلة لأطفالهم للاحتفال بليلة رأس السنة ، ونظرا لارتفاع الأسعار فقررنا عمل التورتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت وهناك الكثير من أنواع التورتات فمنها الشيكولاتة ومنها المحشو بالفواكه والمكسرات ولكن فقررنا عمل تورتة الفراولة اللذيذة والبسيطة والمحببة للأطفال والكبار ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل تورتة رأس السنة2023 بطريقة سهلة وبسيطة

مكونات عمل تورتة رأس السنة2023

هذه هي مكونات عمل تورتة رأس السنة بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

ثلاثة بيضات.

كوب من السكر البودر.

كوب من الحليب.

علبة زبادي.

كوب من الزيت.

باكو جيلي بالفراولة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات عمل تغطية التورتة

فراولة.

باكو جيلي بالفراولة

نصف كوب ماء ساخن.

كريم شانتية مخفوق.

طريقة عمل تورتة الفراولة الرائعة

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل تورتة رأس السنة بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-

أولا نحضر طبق عميق ثم نقوم بوضع الدقيق ورشه الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا والنشا ونقلب. بعد ذلك نقوم بوضع اللبن والبيض والسكر والزبادي و الفانيليا و ملعقة الخل في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً. ثم نقوم بوضع الزيت عليهم نخفق جيداً مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط السائل علي خليط الدقيق ونقلب جيداً حتي نحصل على قوام ناعم ومضبوط. ثم نقوم بتذويب باكو جيلي الفراولة في شوية ماء دافئ ونضع علي الخليط ونقلب جيدا حتي يختلط. ثم نقوم بدهن صينية بالسمنة ونبطنها بالدقيق ويوضع الخليط بها. بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في فرن تم تسخينه مسبقاً علي درجة حرارة عالية ويوضع على الرف الأوسط لمدة ساعة. ثم نقوم بعمل اختبار للكيك بوضع عود من الخلة في منتصف الكيكة إذا خرج نظيف تكون الكيكة نضجت ونخرجها من الفرن.

طريقة عمل تغطية التورتة

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل تغطية التورتة بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-

أولا نقوم بتغطية الكيكة بالكريم شانتية. بعد ذلك نقوم بوضع قطع الفراولة علي الكيكة من فوق. ثم نقوم بوضع باكو جيلي الفراولة في نصف كوب ماء ساخن ونذوبه. بعد ذلك نقوم بدهن قطع الفراولة علي الكيكة بالجيلي. ثم نقوم بوضع التورتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بتقديم التورتة و بالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء.

بعض النصائح لنجاح تورتة رأس السنة