أحلي طريقة بسكويت النشادر الشهية وفوائدها بطريقة صحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكويت النشادر من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والذي يقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بصورة كبيرة، كما يعتبر بسكويت النشادر من أكثر أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم وخاصة في وجبة الإفطار، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي ورائحتها الجذابة والتي يفضل تناولها بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو العديد من المشروبات الأخري، كما أن بسكويت النشادر اللذيذ يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، وكل ذلك بخلاف أن بسكويت النشادر اللذيذ يمكن تناولها في وجبة العشاء أيضا، وذلك لأنه سريع الهضم وسهلة الامتصاص وخفيفة جداً على المعدة، وهو ما يبحث عنه جميع أفراد العائلة وخاصة الكبار وهي الوجبات الخفيفة قبل النوم في وجبة العشاء بشكل كبير، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة والتي يقدمها لنا تناولها بشكل دائم، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة لعمل بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل بصورة صحيحة، ولذلك يلجأن إلي شرائها من محلات المخبوزات والحلويات بصورة دائمة ولذلك فإننا دائما ما ننصح بضرورة عدم الإفراط في الذهاب إلى تلك المحلات لشرائها، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم أحلي بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل.

طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسكويت النشادر المفيد والصحي وذلك من خلال المكونات الغذائية الآتية:-

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوبان من الحليب.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضاتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير