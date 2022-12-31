نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي طريقة بسكويت النشادر الشهية وفوائدها بطريقة صحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت النشادر من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والذي يقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بصورة كبيرة، كما يعتبر بسكويت النشادر من أكثر أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم وخاصة في وجبة الإفطار، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي ورائحتها الجذابة والتي يفضل تناولها بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو العديد من المشروبات الأخري، كما أن بسكويت النشادر اللذيذ يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، وكل ذلك بخلاف أن بسكويت النشادر اللذيذ يمكن تناولها في وجبة العشاء أيضا، وذلك لأنه سريع الهضم وسهلة الامتصاص وخفيفة جداً على المعدة، وهو ما يبحث عنه جميع أفراد العائلة وخاصة الكبار وهي الوجبات الخفيفة قبل النوم في وجبة العشاء بشكل كبير، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة والتي يقدمها لنا تناولها بشكل دائم، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة لعمل بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل بصورة صحيحة، ولذلك يلجأن إلي شرائها من محلات المخبوزات والحلويات بصورة دائمة ولذلك فإننا دائما ما ننصح بضرورة عدم الإفراط في الذهاب إلى تلك المحلات لشرائها، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم أحلي بسكويت النشادر اللذيذ في المنزل.
طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بسكويت النشادر المفيد والصحي وذلك من خلال المكونات الغذائية الآتية:-
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- كوبان من الحليب.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضاتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم إحضار إناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر والحليب إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي طريقة بسكويت النشادر الشهية وفوائدها بطريقة صحية وأفضل من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.