تغيير المواسم هل بيأثر على شعرك؟ هنقولك 5 نصايح للعناية بالشعر في الشتا

هل بتلاحظي هيشان او جفاف شعرك وتساقط الشعر على كيس المخدة؟ كده يبقى معناه ان تغيير المواسم مأثر على شعرك بشكل سلبي ، زي ما بتحسي ان بشرتك جافة ومقشرة مع تغيير المواسم ، شعرك كمان بيمر ببعض التغييرات ، ازاي تتخطي ده؟ ببساطة عن طريق العناية المناسبة ، والنهاردة هنشارك معاكم 5 نصايح للعناية بالشعر في الشتا مفيدة وفعالة هتساعدك في الحفاظ على شعرك صحي.

نصايح للعناية بالشعر في الشتا:

1- استخدمي الشامبو المضاد للقشرة:

اكبر فايدة ممكن تعمليها لشعرك مع تغيير المواسم هو التحول لشامبو مضاد للقشرة ، الجو البارد بيستنزف الرطوبة من شعرك وبيخليه جاف ، وبيسبب الحكة وبيزود من فرص الاصابة بقشرة الشعر ، ولكن لما تيجي تختاري الشامبو المضاد للقشرة اختاري نوع يكون في مكونات مرطبة ، لان معظم انواع الشامبو المضادة للقشرة بتنشف الشعر.

2- استخدام ماسك للشعر لاصلاح التلف:

جفاف الشعر في الشتا بيخلي الشعر معرض اكتر للتكسر ، ولكن ما تقلقيش ، تقدري تنقذي شعرك بسهولة من خلال ماسكات اصلاح التلف اللي بتساعد على ترطيب الشعر ، حاولي تستبدلي بلسم الشعر بماسك الشعر مرة في الاسبوع.

3- اشطفي شعرك بماية فاترة:

شطف الشعر بماية سخنة ممكن يأدي لتجريد فروة الراس من الزيت الطبيعي ويخلي شعرك جاف وباهت وهش ، عشان كده بننصحك تستخدمي ماية باردة او فاترة لغسل شعرك ، ده بيساعد على قفل مسام فروة الراس وحبس الرطوبة جواها ، وده هيحافظ على شعرك ناعم وصحي.

4- قللي من استخدام ادوات التصفيف بالحرارة:

الشعر بيكون معرض اكتر للتلف خلال فصل الشتا ، عشان كده حاولي تقللي من استخدام ادوات التصفيف بالحرارة زي السيشوار والمكوى ، ولو مضطرة تستخدمي الحرارة على شعرك ، استخدمي قبلها حامي من الحرارة لحماية شعرك.

5- قص اطراف الشعر بانتظام:

تغيير الجو ممكن يسبب تقصف الاطراف ، وافضل طريقة لتجنب ده هو قص اطراف شعرك بانتظام ، ده هيأدي لازالة الاطراف المتقصفة غير الصحية وتحسين مظهر الشعر بشكل عام.

نصايح للعناية بكل نوع شعر:

– للشعر الجاف:

رطبي شعرك بانتظام لحمايته من الجفاف ، استخدمي شامبو خفيف مع بلسم مرتين في الاسبوع ، ورطبي شعرك بعمق مرة واحدة في الاسبوع ، خلال شهور الشتا ، من الافضل انك تعالجي شعرك بعلاج ترطيب عميق مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، ده هيساعد في تجديد الرطوبة ، اعتمدي على حمام زيت مرة واحدة في الاسبوع سيبيه طول الليل على الشعر عشان الشعر يمتص الرطوبة للجذور.

كمان دخلي في نظامك الغذائي الاحماض الدهنية الاساسية زي الاسماك وبذور الكتان واللوز لتحسين ملمس شعرك ومنع الجفاف.

– للشعر المتقصف:

تجفيف الشعر كتير بالحرارة ممكن يسبب جفاف الشعر، عشان كده الافضل تختاري البدايل الطبيعية بدل من تعريض شعرك للحرارة ، خلي شعرك ينشف بشكل طبيعي ، واتجنبي استخدام السيشوار الا للضرورة لو كنتي مستعجلة ، وحتى في الحالة دي استخدمي السيشوار على الهوا البارد للحفاظ على رطوبة الشعر.

دخلي الزنك في نظامك الغذائي مع المواد الغذائية زي اللحوم, البيض, الحبوب الكاملة, المكسرات ، واتأكدي ان نظامك الغذائي بيحتوي على كمية كافية من فيتامين B6, B12, C.

– الشعر الدهني:

لو فروة راسك دهنية اغسلي شعرك بماية باردة ، الغدد الدهنية الموجودة على فروة الراس بتنتج بلسم طبيعي للشعر بيساعد على ترطيب فروة الراس ، لو شعرك دهني مش محتاجة اكتر من كمية بسيطة من الزيت الاضافي للحفاظ على فروة الراس رطبة ويمنع ظهور الشعر الجاف الهايش.

كمان في عوامل مختلفة زي الوراثة, التقلبات الهرمونية, بقايا الشامبو ممكن انها تسبب في زيادة افراز الزيت في فروة الراس وده بدوره هيخلي شعرك دهني.

لو شعرك دهني اغسلي شعرك بالشامبو والماية الباردة مع تدليك فروة الراس ، لان الماية السخنة مع التدليك بتحفز الغدد الدهنية الموجودة على فروة الراس وده هيشجعها على انتاج زيوت اكتر.

من اهم الفيتامينات للشعر والجسم هي فيتامين ب ، اكل الاطعمة الغنية بفيتامين ب ، بيساعد على مكافحة انتاج الزيت في الجسم وفروة الراس ، تنظيم انتاج الدهون بيتم من خلال اكل الاطعمة الغنية بفيتامين ب ، الموجود بشكل اساسي في الاطعمة زي الفراخ, الاسماك, اللحوم, الفاصوليا, الفواكة والخضروات.

– الشعر الهايش:

الهيشان بيحصل بسبب عدم العناية الكافية بالشعر ، كل اللي انتي محتاجاه هو شوية عناية اضافية لمعالجة الشعر.

استخدام ماسك الشعر من الافوكادو والزبادي يعتبر علاج فعال ومش مكلف ولكن فعال في علاج هيشان الشعر ، لانه بيحتوي على فيتامينات B, E اللي بتغذي الشعر وبتصلح التلف ، والزبادي بينضف الشعر وبيرطبه بعمق.

وصفات طبيعية بمكونات من مطبخك لشعر ناعم وصحي