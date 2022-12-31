نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسكويت ممكن تدوقيه طريقة عمل بسكويت العشر دقائق الدايب دوب وبأقل تكلفة في المقال التالي

بطريقة بسيطة وسهلة سوف نعرض إليكى كيف تصنعين بسكويت العشر دقائق الهش واللذيذ، والذى يذوب فى الفم والذى يذوب بمجرد تغميزه فى كوب الحليب، والذى يفضله الأطفال كثيرا ويعشقون طعمه، وبسكويت العشر دقائق يتميز بأنه يتم عمله فى دقائق ولا يحتاج إلى مكونات صعبة لأن مكوناته متوفرة فى كل منزل، وتتوافر بأسعار بسيطة ورخيصة منها زيت الذرة والخل والسكر والدقيق والبيض فبسكويت العشر دقائق تقدمه ربة المنزل فى وجبة الإفطار على المائدة بجانب أى مشروب ساخن فهذا النوع من البسكويت مفيد لصحة الجسم حيث أن به كالسيوم يقوى الأسنان والعظام وبه بروتينات تقوى الجسم، وتمنحه النشاط والحيوية، وبه معادن كثيرة تقوى مناعة الجسم وتحميه من مهاجمة الفيروسات، وبسكويت العشر دقائق يفضل تناوله الأطفال فى وجبة المدرسة فهذا البسكويت يفضل تناوله الناس فى أى وقت من أوقات اليوم، وننصح بعدم شراء البسكويت من المحلات لعدم ضمان نظافة وجودة مكونات البسكويت وغير هذا يباع بتكلفة عالية. مكونات عمل بسكويت العشر دقائق أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض

إثنين كوب كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

نصف كوب كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشادر

ربع كوب صغير الحجم من زيت الذرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل

نصف كوب كبير الحجم من السكر

خمسة حبات من البيض طريقة عمل بسكويت العشر دقائق قومى بنخل الدقيق جيدا لإزالة أى شوائب ثم ضعيه فى وعاء مع البيكنج بودر والحليب البودرة والنشادر والسكر.

وبعد ذلك ضيفى البيض والحليب السائل والماء وزيت الذرة والخل ثم قومى بتشغيل العجان ثم إبدئى بخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون لديكى عجينة البسكويت طرية ومتماسكة.

ثم إتركيها لمدة دقائق لترتاح، وبعد ذلك قومى بتشكيل البسكويت بإستخدام ماكينة تقطيع ثم قومى برصها فى صينية.

ثم إدخليها فى الفرن حتى النضج وحتى تأخذ اللون المناسب، وبعد ذلك قدمى بسكويت العشر دقائق بطعم لذيذ. عمر شويل - جدة ألذ بسكويت ممكن تدوقيه طريقة عمل بسكويت العشر دقائق الدايب دوب وبأقل تكلفة - ثقفني حيلة لا يعرفها الكثير...أسهل طريقة تنظيف المراتب السوست وإزاله الروائح الكريهة بمكونات ما تخطرش على بالك هترجع جديدة تانى

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