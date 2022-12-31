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من أكثر الحلويات تناولا هو البسكويت حيث يتوافر له الكثير من الأنواع فمنه بسكويت الزبدة أو بسكويت البرتقال أو النشادر وغير ذلك الكثير، ولكن النوع الذي نقدمه من خلال هذا المقال هو بسكويت الزبدة فقد يتسم هذا البسكويت بطعم شهي وجميل ويتميز بأنه دايب ومحبب من قبل كل الناس وطريقة خبزه بسيطة وسريعة وكذلك لا يتطلب لأي تكاليف. مكونات عمل بسكويت الزبدة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

ثلاث بيضات.

كمية مناسبة من الحليب السائل حسب الإحتياج. طريقة عمل بسكويت الزبدة يتم في البداية تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسخينها جيدا ثم نقوم بتجهيز عجينة البسكويت.

وقومي بإحضار طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر ونحضر مضرب البيض الكهربائي.

ويتم تشغيله لتجانس السكر مع الزبدة جيدا ثم نضع ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيله مرة أخرى لخفق البيض ولكي نحصل على خليط هش وكريمي ويكون ناعم.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر ويتم خلطهم مع بعض ونضع هذا الخليط إلى خليط السكر والزبدة ويتم عجنهم مع بعض ونضيف بشكل تدريجي كمية من الحليب السائل للحصول على عجينة طرية وناعمة.

ونترك العجينة في الثلاجه لمدة ساعة أو أقل حتي ترتاح ويمكن أيضا أن لا نتركها ترتاح فنقوم بتشكيلها مباشرة.

وبعد ذلك يتم تقطيع عجينة البسكويت على شكل كرات متوسطة الحجم وقومي بالضغط عليها ونضعها في صينية يتم دهنها بالزبدة.

ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها ليكون لون البسكويت ذهبي ومقرمش. عمر شويل - جدة هاتي 2 كوب دقيق وتعالي أعملك أزاي تعملي بسكويت الزبدة الدايب دوب وبمقادير مظبوطة - ثقفني

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