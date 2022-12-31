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الشيش طاووق يعد من أشهر الأكلات السورية حيث يعشقها العديد من الأشخاص فهذه الأكلة تتميز بمذاق لذيذ ويكون لها شكل جذاب، وعادة يتم عمل الشيش طاووق بإستخدام الفراخ سواء الصدور أو الأوراك ولكن بشرط أن تكون مخلية وهي من الأكلات المغذية والمفيدة والتي تكون غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتينات وقد نقوم بعمل هذه الأكلة بكل سهولة وبدون أي مجهود. مكونات عمل الشيش طاووق نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بهارات الشيش طاووق.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ثمرتان من الطماطم والفلفل الأخضر.

حبتان من البصل. طريقة عمل الشيش طاووق نقوم بغسل صدور الفراخ جيدا ومن الممكن أن نستخدم أوراك الفراخ أيضا وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضعها في طبق عميق.

ثم نضيف إلى مكعبات الفراخ كوب واحد كبير من الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة وربع كوب صغير من الزيت النباتي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بهارات الشيش طاووق.

ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

وقومي بتقليب كل هذه المكونات مع بعض ونضع الفراخ مع هذه التتبيلة في الثلاجه ونتركها لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل الأخضر والبصل على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضيف إليهم رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليبهم مع بعض.

ثم نحضر صينية ونضع بها ورق ألمونيوم وندهنه بالزيت ويتم تجهيز أعواد خشبية ونضع في كل عود خشبي قطعة من الفراخ والبصل والطماطم والفلفل.

وهكذا نستمر حتى نصل لنهاية العود ثم نضعه في الصينية وبعد إنتهاء الكمية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ونضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسوية الشيش طاووق ويتغير لونه. عمر شويل - جدة بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي ألذ شيش طاووق مشوي بطعم ومذاق أول مرة تدوقيه - ثقفني عروض هايبر بنده اليوم وحتى نفاذ الكميات Panda من مجله بنده الأسبوعية

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