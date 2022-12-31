ملعقة سرية لتسوية اللحمة بسرعة مهما كان حجمها هتستوي وتبقي طرية زي الزبدة

اللحمة من أفضل الوجبات التى يتم تناولها سواء كانت اللحمة محمرة أو مشوية فاللحمة من الأكلات المليئة بالبروتينات التى تبنى خلايا الجسم وتعطيه الطاقة والنشاط والحيوية وتعمل على تنشيط العقل وتقوية الذاكرة، وأهم شئ فى تناول اللحمة هو نضجها جيدا حتى لا يصاب الجسم بالأمراض لذلك نقدم إليكى وصفة سهلة وبسيطة تعمل على تسوية اللحمة بسرعة، وتحتاج هذه الوصفة إلى مكونات طبيعية منها السكر والملح والطماطم والجزر وورق اللورا فاللحمة تدخل فى العديد من الوصفات مثل المكرونة البشاميل والكريب والكفتة والكباب المشوى وكباب حلة، وأهم شئ هو إختيار اللحمة صغيرة السن، واللحمة من الوجبات الأساسية فى كل مائدة العزومات والمناسبات، وتضع الأمهات اللحمة فى مائدة الغذاء مع طبق الأرز وطبق من الخضروات، ولا يفضل شراء اللحمة المجمدة لعدم ضمان جودة اللحمة وطريقة حفظها، والتى يمكن أن تصيب الجسم بأمراض خطيرة، وسوف نعرض طريقة تسوية اللحمة بسرعة وفى ساعة وبطعم شهى ولذيذ.

مكونات عمل طريقة تسوية اللحمة بسرعة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح

حبة واحدة من الطماطم

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

ثمرة واحدة من البصل

حبة من ورق اللورا

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

كمية مناسبة من الماء

كيلو واحد من اللحمة الطازجة

حبة من الحبهان

طريقة عمل تسوية اللحمة بسرعة