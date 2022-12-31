نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة جنان في المقال التالي
كفتة الفراخ من أشهى الأكلات، والتى تتميز بسرعة تحضيرها والتى يمكن حفظها فى الفريز لحين إستخدامها مرة أخرى، ويفضل الأطفال تناول كفتة الدجاج فى وجباتهم المدرسية، وتقدم السيدات كفتة الدجاج المشوية في وجبة الغذاء بجانب طبق من الأرز وطبق من السلطة الخضراء وطبق من البطاطس المقلية، وهناك العديد من أنواع الكفتة مثل كفتة اللحمة المفرومة أو الفراخ أو كفتة السمك، وكفتة الفراخ يكون لها مذاق جيد ولذيذ وخاصة على الفحم وتكون لها رائحة جميلة جدا وتحتل المركز الأول بوجودها على مائدة العزومات والمناسبات السعيدة، وتختلف طرق طهى كفتة الفراخ منها المشوية في الفرن والمشوية على الفحم ومقلية فى الزيت، وتحتوى كفتة الفراخ على مكونات موجودة فى كل بيت مثل الدجاج والبصل والبقسماط والكزبرة الخضراء وملح وفلفل أسود وبهارات مختلفة، مكونات كفتة الدجاج تتوافر بتكلفة رخيصة، وهى من الوجبات الخفيفة والصحية ويمكن تناولها فى وجبة العشاء لإحتوائها على البروتينات والمعادن اللازمة لجسم سليم.
مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم
- كيلو من صدور الدجاج المفروم
- إثنين ثمرة من البصل المفروم
- ربع كوب صغير من البقسماط
- حزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة
- أربعة ملاعق كبيرة من الأرز
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم
- قومى بتحضير الكبة ثم ضعى بها البصل والكزبرة الخضراء والأرز ثم إفرمى هذه المكونات جيدا.
- وبعد ذلك أحضرى وعاء ثم ضعى به الفراخ المفروم وعليه خليط البصل ثم قومى بإضافة البقسماط والملح والفلفل الأسود والبهارات المختلفة وزيت الزيتون.
- ثم قومى بخلط كل المكونات حتى تتجانس مع بعضها ثم إتركيها لمدة ساعة في الثلاجة، وبعد ذلك قومى بتشكيل كفتة الفراخ على شكل أصابع.
- ثم ضعيها فى صينية بها زيت ثم إدخليها الفرن حتى النضج وتأخذ لون مناسب.
- وبعد ذلك إخرجيها من الفرن ثم ضعى بها قطعة من الفحم المشتعل وغطيها جيدا حتى تأخذ نكهة الفحم وقدميها بمذاق جميل.
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