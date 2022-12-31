دلكة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح المناطق الغامقة في الجسم كله وإزالة الجلد الميت نهائياً

خلطة الكركم تفتيح فورى للمناطق الداكنة فالعديد من السيدات يعانون من إسمرار المناطق الداكنة فى منطقة تحت الإبطين ومنطقة بين الفخذين والكوعين والركبتين فهذا السواد يسبب فى إحراجهم ويسبب أيضا الشعور بعدم الراحة فالبعض منهم يتجهون إلى البحث عن طرق سريعة وفعالة فمنهم من يلجأ إلى التفتيح عن طريق الليزر الذى بالفعل يساعد على تفتيح المناطق الداكنة ولكن يحتاج إلى أموال طائلة وتكلفته عالية، والبعض يتجهون إلى شراء بعض أنواع العلاجات مثل الكريمات والدلكات وخلطات كريمات مضرة تحتوى على مواد كيميائية تعمل على إزالة طبقة الجلد السطحية وتسبب إحمرار الجلد وتسبب أيضا فى إصابة الجسم ببعض الأمراض الجلدية مثل الحساسية والإكزيما، وغير هذا أن المناطق الداكنة لا تتحمل هذه الكريمات لأنها مناطق حساسة، ولكن لابد من البحث جيدا عن إستعمال وصفات تتكون من مواد طبيعية فلا يوجد أفضل من إستخدام الكركم الذى يحتوى على الفيتامينات المهمة لتفتيح الجسم حيث تعتبر وصفة الكركم من أفضل الصفات على تبيض وتفتيح المناطق الداكنة، وتساعد وصفة الكركم على تقشير كل خلايا الجلد الميت، وتستطيع هذه الوصفة على تبييض الجسم كله وتجعل الجسم نظيف ولامع، وسوف نعرض طريقة الكركم بكل سهولة وبمكونات إقتصادية.

مكونات خلطه الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

خمسة ملاعق كبيرة من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير البرتقال

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم