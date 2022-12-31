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عمر شويل - جدة صدور الدجاج في الفرن بالطريقة الجديدة أسهل وصفة لصدور الدجاج مع البطاطس في الفرن بدون صلصة طماطم، نجد دائماً صعوبة في طبخ صدور الدجاج والطريقة الوحيدة العالقة بأذهاننا هو عملها بانية، إلا أن هناك طرق عديدة يحبها الأطفال كذلك نقدم لكم اليوم إحدى هذه الطرق اللذيذة، بدون صلصة الطماطم و بطريقة مختلفة و تتبيلة مميزة يمكنك الان تحضير صدور الدجاج مع البطاطس في الفرن.

صدور الدجاج في الفرن بالطريقة الجديدة

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

2 صدر دجاج.

1 بصلة كبيرة.

بطاطس.

ملح-فلفل.

زعتر.

1-2 بيضة.

كوب وربع حليب.

5 ملعقة كبيرة زيت.

معلقه متوسطه دقيق.

جبن موتزاريلا.

طماطم.

صدور الدجاج مع البطاطس في الفرن

يتم تقطيع البصل الى أجنحة أو شرائح رفيعة، ثم يتم وضعها في الوعاء الخاص بالخبز والذي سوف يتم فيه تحضير الوصفة، يتم فصل شرائح البصل من بعضها ثم إضافة بهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا، بواسطة اليدين يتم خلط البهارات مع شرائح البصل ثم نرص البصل في الصينية بشكل منتظم قدر الإمكان كطبقة واحدة، يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح متوسطة غير سميكة حتى لا تحتاج وقت كبير للتسوية ثم رصها أعلى طبقة البصل.

إذا كنتم من محبي البصل المحمر باللون الذهبي يمكنك وضعه على النار قليلا حتى تحويلها إلى اللون الذهبي قبل وضعه في وعاء الخبز، يتم إضافة الزيت على البطاطس ويمكنك استبداله بالزبدة، ثم يتم إضافة البهارات مرة أخرى ملح وفلفل اسود وبابريكا، يتم تقسيم صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم يتم تتبيلها بواسطة ملح وفلفل اسود وبابريكا كذلك، ثم يتم توزيع مكعبات الدجاج على البطاطس.

وصفة صدور الدجاج مع البطاطس بدون صلصة حمراء

داخل وعاء عميق يتم وضع 2 بيضة ودمجهم بواسطة مضرب البيض ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة ملح و فلفل اسود ونصف ملعقة صغيرة زعتر، ثم إضافة الحليب بالكمية المذكورة و يمكنك اضافة كريمة ثم الدقيق والدمج جيدا بين كافة المكونات، ثم إضافة المزيج على الوعاء الخاص بالخبز والمتواجد فيه البصل والبطاطس والدجاج، يتم تغليف الوعاء بواسطة ورق الومنيوم ووضعها داخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة أو حتى تمام تسوية الفراخ والبطاطس، ثم يتم استخراجها من الفرن بعد مرور الوقت المذكور واضافة جبن موتزاريلا وشرائح طماطم مع إضافة القليل من الزعتر مرة أخرى، يتم وضع الصينية داخل الفرن حتى يتم ذوبان الجبن لتصبح جاهزة للتقديم مع ارز او خبز.