لأحلى أكلة في الشتاء جهزي محشى الكوسة اللذيذ الذي يعشقه الجميع

يعتبر محشي الكوسة اللذيذ من أحلى وأطعم أنواع المحشي، كما أن يعتبر من الأكلات الصحية للجسم بسبب ما تحتويه الكوسة من فيتامينات وفوائد عديدة، حيث تعمل على الحفاظ على صحة العين ومفيدة جداً للقلب ويوجد بها نسبة كبيرة من حمض الفوليك المهم بشكل خاص للحوامل، ومن المعروف أن تتعدد أنواع المحشى مثل الكرنب والفلفل وورق العنب كلا منهم له مذاقه الخاص الذي يميزه عن غيره، والآن سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل محشى الكوسة ومعرفة خطوات عملها بدون مواجهة أي صعوبة.

مكونات عمل محشى الكوسة

بمكونات متعددة لكن بسيطة وسهلة سوف نقوم بعمل محشى الكوسة اللذيذ وهذه المكونات هي كالآتي:-

كيلو من الكوسة متوسطة الحجم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كيلو من الأرز.

حزمة من البقدونس الأخضر.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 حبات من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

طريقة الإعداد والتحضير

بخطوات سهلة وبسيطة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا النوع من المحشي وهي كالتالي:-