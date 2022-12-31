نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلى أكلة في الشتاء جهزي محشى الكوسة اللذيذ الذي يعشقه الجميع في المقال التالي
يعتبر محشي الكوسة اللذيذ من أحلى وأطعم أنواع المحشي، كما أن يعتبر من الأكلات الصحية للجسم بسبب ما تحتويه الكوسة من فيتامينات وفوائد عديدة، حيث تعمل على الحفاظ على صحة العين ومفيدة جداً للقلب ويوجد بها نسبة كبيرة من حمض الفوليك المهم بشكل خاص للحوامل، ومن المعروف أن تتعدد أنواع المحشى مثل الكرنب والفلفل وورق العنب كلا منهم له مذاقه الخاص الذي يميزه عن غيره، والآن سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل محشى الكوسة ومعرفة خطوات عملها بدون مواجهة أي صعوبة.
مكونات عمل محشى الكوسة
بمكونات متعددة لكن بسيطة وسهلة سوف نقوم بعمل محشى الكوسة اللذيذ وهذه المكونات هي كالآتي:-
- كيلو من الكوسة متوسطة الحجم.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كيلو من الأرز.
- حزمة من البقدونس الأخضر.
- نصف كيلو من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 4 حبات من البصل المبشور.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
طريقة الإعداد والتحضير
بخطوات سهلة وبسيطة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا النوع من المحشي وهي كالتالي:-
- في البداية نقوم بتقوير الكوسة جيدا حتى تصبح فارغة تماما من الداخل ثم نضعها في إناء به ماء وملح.
- يتم وضع ملعقتين من السمنة وأربع ملاعق من الزيت في إناء عميق على النار.
- نضع البصل المبشور والثوم في الزيت ويقلب جيدا حتى تصبح لونها ذهبي غامق.
- نقوم بتقطيع الطماطم ونخلطه في الخلاط الكهربائي ثم نضعه على البصل، ثم نضع كل التوابل والصلصة للخلطة وتترك على النار حتى تنضج تماما.
- نضع الأرز بعد غسله وتصفيته من الماء جيدا ونضيفه إلى الطماطم ونقلب جيدا.
- نضيف الكزبرة الخضراء والبقدونس بعد تقطيعها على الأرز وتقلب جيدا.
- نضع اللحمة المفرومة على الأرز ونقلب جيدا.
- نقوم بحشو الكوسة بملعقة صغيرة ويجب عدم ملئ الكوسة يجب ترك مسافة صغيرة لكى ينضج الأرز جيدا.
- في وعاء مناسب نضع الكوسة بطريقة جيدة ثم نضع الشوربة حتى تغطى الكوسة ونضع القليل من الملح ثم نضعها على النار حتى تنضج.
- بعد ذلك ندخل الكوسه فى الفرن حتى تحمر ثم نقدم المحشى بألف هنا وشفا.
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