القناع المكافح لشيخوخة البشرة بوتوكس طبيعي من المنزل يجعل بشرتك مشدودة

وصفة اليوم هي تحضير نوعين من الأقنعة الطبيعية السهلة والفعالة جداً في شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تجعل البشرة متوهجة نضرة ومشرقة بدون أي علامات شيخوخة، ستحتاج إلى الخميرة الفورية والتي تنتج بروتين الكولاجين الذي يزيل التجاعيد ويؤخر ظهورها، كما أن الخميرة لشد الجلد وتحميه من الخطوط والتجاعيد كذلك تحتاج إلى الحليب، والحليب يحتوي على فيتامين د لذلك فهو يحارب شيخوخة الجلد ويحفز إنتاج الكولاجين به، بالإضافة إلى العسل الطبيعي فهو غني بمضادات الأكسدة التي تؤخر شيخوخة الجلد، كما تحتاج إلى زيت الزيتون فهو يرطب البشرة بعمق ويكافح علامات التقدم في السن، أيضاً الموز فهو يؤخر علامات الشيخوخة ويعمل على ترطيب البشرة بعمق.

القناع المكافح لشيخوخة البشرة بوتوكس طبيعي

يتكون القناع الأول من العناصر التالية :

نصف موزة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

خذ نصف الموزة وهرسها جيداً باستعمال شوكة في وعاء ثم أضف إليها زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، ثم اخلط المكونات جيداً وأضف الحليب والعسل ثم اخلط مرة أخرى وبعدها يصبح القناع جاهز للاستخدام، ضع هذا القناع على بشرة وجهك وعنقك باستعمال فرشاة ثم اتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسل بشرتك بالماء جيداً، كرري استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على أفضل النتائج.

شد البشرة ومحاربة التجاعيد

يتكون القناع الثاني من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

ضع الخميرة الفورية في وعاء وأضف إليها الحليب السائل ثم اخلط جيداً وبعد ذلك قم بإضافة العسل واخلط مرة أخرى، ثم أضف زيت الزيتون ونخلط مرة أخرى حتى تمام التجانس وبعدها يصبح القناع جاهز للاستخدام، ضع القناع على بشرتك باستخدام فرشاة نظيفة يمكنك وضعه على بشرة وجهك ورقبتك وحول العينين وكذلك على اليدين، ثم اترك القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء الفاتر، و لأفضل النتائج كرر استخدام هذا القناع 3 مرات في الأسبوع.