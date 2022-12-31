كريم رائع لتبييض البشرة: وإزالة البقع الداكنة من الوجه بشكل نهائي2023

نقدم لكم كريم رائع لتبييض البشرة , حيث يساعد علي إزالة البقع الداكنة من الوجه ويخلصكم من حب الشباب ومشاكل البشرة وتعمل علي توحيد لون البشرة من أول استعمال فوري, ويعتبر من أقوي الكريمات التي تساعد بشكل خرافي وشكل كبير علي جعل البشرة خالية من أي مشاكل وتعطيكي بشرة صافية ومميزة للغاية وخالية من جميع العيوب بشكل خرافي, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة اعداد كريم رائع لتبييض البشرة من مكونات طبيعية والحصول علي نتائج خرافية ومضمونة من التبييض2023.

مكونات عمل كريم رائع لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة من البشرة بشكل خرافي2023

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الذي يعمل علي تبيض البشرة من وتفتيحها نهائيا بفضل الله وهي كالتالي:-

ملعقتين من الحليب.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب والحصول علي نتائج مبهرة من التبييض للبشرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة النشا ونضيف عليه زيت اللوز والزبادي ونخلطهم جيداحتي تتجانس المكونات. ثم نضيف ماء الورد والحليب البودرة ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات بشكل كبير. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية في البشرة.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة للغاية لاستخدام الكريم علي البشرة بخطوات مضمونة ونتائج خرافية دون تعب وهي كما يلي:-