طريقة عمل الأرز بالبشاميل الأكلة اللذيذة الجديدة بدلا من المكرونة بخطوات واضحة

تتميز أكلة الأرز بالبشاميل بطعم لذيذ ورائع يختلف عن الأكلات الأخرى، وهذه الأكلة لا تختلف كثيراً عن المكرونة بالبشاميل ولكن تجديد وتغيير في بعض المكونات، كما أن يمكن أن تقدم على وجبة الغداء أو العشاء مع الأكلات الأخرى المتنوعة والسلطات، وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكن عمل هذه الوصفة باستمرار التى سوف يعشقها الاطفال والكبار، واليوم سوف نقدم لكل متابعي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل الأرز بالبشاميل والتعرف على خطوات عمله من البداية حتى النهاية من خلال هذا الموضوع الواضح.

مكونات عمل الأرز بالبشاميل

تعتبر أكلة الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التي لا يعرفها الكثير من الناس ويمكن تحضيرها بهذه المكونات وهي كالاتي:-

كيلو أرز أبيض مسلوق.

2 حبة من البصل مفرومين.

كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من الجزر المفروم.

حبتين من الفلفل الرومي مقطع قطع صغيرة.

كوب من الفاصوليا الحمراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الفاصوليا مقطعه قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف كوب من الكرفس المفروم.

كوب من الذرة الحلوة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق من الزبدة.

لتر من الحليب.

4 ملاعق من الدقيق.

طريقة الإعداد والتحضير

لكي نقوم بعمل هذه الأكلة المميزة اللذيذة التي سوف يعشقها الجميع يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالاتي:-