نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز بالبشاميل الأكلة اللذيذة الجديدة بدلا من المكرونة بخطوات واضحة في المقال التالي
تتميز أكلة الأرز بالبشاميل بطعم لذيذ ورائع يختلف عن الأكلات الأخرى، وهذه الأكلة لا تختلف كثيراً عن المكرونة بالبشاميل ولكن تجديد وتغيير في بعض المكونات، كما أن يمكن أن تقدم على وجبة الغداء أو العشاء مع الأكلات الأخرى المتنوعة والسلطات، وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكن عمل هذه الوصفة باستمرار التى سوف يعشقها الاطفال والكبار، واليوم سوف نقدم لكل متابعي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل الأرز بالبشاميل والتعرف على خطوات عمله من البداية حتى النهاية من خلال هذا الموضوع الواضح.
مكونات عمل الأرز بالبشاميل
تعتبر أكلة الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التي لا يعرفها الكثير من الناس ويمكن تحضيرها بهذه المكونات وهي كالاتي:-
- كيلو أرز أبيض مسلوق.
- 2 حبة من البصل مفرومين.
- كوب من الكزبرة المفرومة.
- كوب من الجزر المفروم.
- حبتين من الفلفل الرومي مقطع قطع صغيرة.
- كوب من الفاصوليا الحمراء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الفاصوليا مقطعه قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف كوب من الكرفس المفروم.
- كوب من الذرة الحلوة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 3 ملاعق من الزبدة.
- لتر من الحليب.
- 4 ملاعق من الدقيق.
طريقة الإعداد والتحضير
لكي نقوم بعمل هذه الأكلة المميزة اللذيذة التي سوف يعشقها الجميع يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالاتي:-
- نضع إناء الطهي على النار ونضع ملعقة من الزبدة ثم نضع البصل ونقوم بتشويحه جيدا مع الكرفس والجزر.
- نضف بعد ذلك باقي الخضروات حيث الفاصوليا والفلفل والذرة والكزبرة.
- نقوم بتقليب الخضروات جيدا ثم نتبلها بوضع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
- نقلب الخضروات لمدة ثلاث دقائق على النار ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانبا.
- نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه اربع ملاعق السمنة ونضعه على النار.
- عند تسخين السمنة نقوم بوضع الدقيق ونقلب حتى يتغير لون الدقيق.
- نقوم بإضافة الحليب تدريجيا إلى الدقيق ونقلب بمضرب سلك يدوي سريعا.
- نقلب البشاميل دائما حتى يتكثف حجم البشاميل ويصبح ناضج نضع الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.
- نحضر صينية مدهونة ونضع طبقة من الأرز المسلوق ثم نضع الخضروات ونقوم بوضع طبقة أخرى من الأرز.
- نضع البشاميل على طبقات الأرز والخضار ثم نسخن الفرن على درجة حرارة عالية وندخل الصينية لمدة ١٥ دقيقة.
- نخرج الصينية ونقدمها مع صدور دجاج والسلطة الخضراء وتقدم بالهنا والشفا.
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