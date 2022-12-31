كيكة الكاسترد بالفانيلا افضل الكيكات الشتوية اللذيذة بمكونات في المنزل، لا شك أن الأجواء الشتوية تحتاج دائماً إلى نوع خاص من الحلويات التي نحتاج أن نتناولها ساخنة فور تحضيرها على الفور، لذا نقدم لكم اليوم كيكة الكاسترد بالفانيلا التي تتميز بسهولة التحضير بالإضافة إلى الطعم اللذيذ والمميز التي تمنحنا الدفئ الذي يستمر لساعات.

كيكة الكاسترد بالفانيلا الشتوية

تتكون الوصفة من العناصر التالية لتحضير خليط الكيك :

2 كوب دقيق.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كوب وربع سكر.

200 جرام زبدة.

كوب حليب سائل

لتحضير الكريمة :

صفار 4 بيضات.

نصف كوب سكر بودرة.

4 ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

حبيبات شوكولاتة.

ألذ كيكة شتوية

يتم نخل الدقيق وإضافة البيكنج بودر لتجميع المكونات الجافة مع المزج جيدا بين المكونين، داخل العجان أو وعاء عميق يتم وضع البيض مع الفانيليا والسكر لتحضير الكيك حيث يتم الخفق لدمج المكونات لمدة ثلاث دقائق، حتى الحصول على قوام كريمي مع مراعاة أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة ثم يتم إضافة الزبدة والخفق مرة أخرى ثم يتم إضافة الحليب السائل الدافئ كامل الدسم والدمج تماما، ثم يتم إضافة مزيج الدقيق مع البيكنج بودر على ثلاث دفعات مع مراعاة الدمج بين كل دفعة والاخرى حتى يصبح الكيك جاهز، يتم تقسيم الخليط على أكواب فخارية أو بايركس أو سيلفر، توضع داخل فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة ويتم اختبار الكيك بعد مرور الوقت المذكور عن طريق وضع سيخ خشبي رفيع في الكيك.

تحضير كريمة الكاسترد

لتحضير الكريمة يتم وضع صفار البيض مع الفانيلا والسكر داخل وعاء عميق ويتم الخفق بين المكونات حتى ذوبان السكر والحصول على قوام متجانس تماما، ثم يتم إضافة النشا والخلق مرة أخرى حتى ذوبان النشا ثم يتم إضافة الحليب السائل الساخن ووضع الخليط داخل وعاء يمكن وضعه على النار ويتم التقليب جيدا لمدة دقيقتين حتى الحصول على قوام كريمي تماماً، بعد استخراج الكيك يتم إضافة الكريمة ثم التزيين بواسطة حبيبات الشوكولاته، يمكنك استبدال الكريمة المحضرة ببودرة الكاسترد حيث يتم استخدام 2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد على كوب حليب سائل ونحتاج فى وصفة اليوم 3 اكواب حليب سائل.