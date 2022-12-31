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عمل فطيرة السبانخ بالجبنة اللذيذة والسريعة بالمنزل، هناك العديد من المعجنات التي يعشق تناولها كلا من الصغير والكبير، فيمكن لأم وربة منزل أن تصنع معجنات بالمنزل من عناصر غذائية مفيدة للأطفال، حيث يوجد العديد من الغذاء يرفض تناولها الأطفال فيمكن أن نصنع المعجنات وندخل فيها تلك المكونات الغذائية كحشو مفيد للجسم، فتلك المكونات المستخدمة في عمل فطيرة السبانخ بالجبنة متوفرة في كل منزل، حيث أن تلك الفطيرة مميزة بطعمها الجبار وأنها تكون هشه وسريعة التحضير، فسوف نذكر خلال موقعنا خطوات عمل فطيرة السبانخ بالجبنة خطوة خطوة بالمقادير في المنزل بسهولة. مكونات عمل فطيرة السبانخ بالجبنة نحضر حوالي نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نأخذ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونصف ملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من الملح.

نعد مقدار كوب ونصف من الحليب ومعيار من الزبدة مقداره أربع ملاعق كبيرة.

مقادير الحشو كالتالي:

رابطة من السبانخ تكون صغيرة طازجة فرش نقطعها قطع صغيرة.

نأخذ واحد ثمرة من الفلفل الأخضر وبصل واحدة متوسطة الحجم.

نحضر ملعقتين كبيرتين من الزيت ورشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كمية من الجبن المتوفر لديك. خطوات التحضير لفطيرة محشوة بالمنزل نحضر أولا العجينة للفطيرة المحشوة، حيث نحضر وعاء كبير ننخل فيه كمية الدقيق المستخدمة.

ثم نضيف إليه كلا من كمية السكر والخميرة الفورية ونخلط جميع المكونات الجافة جيدا حتي تمتزج مع بعضها.

نضع علي الوعاء ملعقة صغيرة من الملح ثم نسكب كمية اللبن أو الحليب المستخدم بالتدريج مع التقليب، حتي يتشكل عندي عجينة لينة ثم نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ.

نضر الحشوة المستخدمة حتي يتخمر العجين.

نحضر وعاء أو مقلاة نضع فيها كمية الزيت ونتركه حتي يسخن ونضع فيه البصل المفروم لقطع صغيرة، ونقلبه تي يذبل.

ثم نأخذ السبانخ المقطعة قطع صغيرة بعد تنقيتها جيدا وغسلها ونسكبها علي البصل.

وضع قطع الفلفل الأخضر المقطع علي خليط السبانخ والبصل نقلبهم جيدا لبعض الوقت ثم نرفع الخليط عن النار ونتركه تي يبرد.

ثم نضيف علي الخليط الجبن المتوفر.

بعد اختمار العجين نفرده ثم نقطعه إلي قطع صغيرة.

نفرد كل قطعة صغيرة من العجين ونضع بداخلها كمية الحشو مع غلقها ثم نضعها في صنية مدهونة بالسمن أو الزيت وندخلها الفرن حتي تنضج. عمر شويل - جدة عمل فطيرة السبانخ بالجبنة اللذيذة والسريعة بالمنزل - ثقفني رقم مصرف الراجحي الجديد للاستفسار عن التمويلات والخدمات 2023

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