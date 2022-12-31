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كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، يتساءل الكثيرون عن أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل، حيث يعد الشعر الخشن أحد أكثر الأمور التي قد تسبب إزعاجاً لدى الكثير منا وبصفة خاصة الفتيات والسيدات، لأن الشعر زينة المرأة وأحد علامات الجمال الظاهرية، وبما أن الطرق المتبعة داخل صالونات التجميل مكلفة بعض الشيء، يبحث البعض من السيدات عن وصفة طبيعية يمكن أن تأتي بنتائج مشابهة لمراكز التجميل. كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن يمكن تحضير كريم طبيعي يساعد في فرد الشعر المجعد وذلك كالتالي: المكونات: كوب حليب.

ملعقتين زيت جوز هند.

ملعقتين نشا.

ملعقتين عسل نحل.

ملعقتين من مسحوق الجيلاتين.

½ ملعقة عصير ليمون. طريقة التحضير: بداية يوضع الحليب داخل وعاء مناسب ثم يرفع على الموقد مع ضرورة خفض درجة الحرارة. يضاف إليه زيت جوز الهند مع التقليب الجيد لضمان مزج المكونات معاً. داخل وعاء آخر يخلط النشا مع الجيلاتين البودر ثم يضاف هذا الخليط إلى المزيج السابق. يجب الحرص على تقليب الخليط بشكل مستمر حتى يمكننا الحصول على خليط ذو قوام سميك بعض الشيء. يرفع الخليط عن الموقد ثم يترك ليبرد ثم يضاف إليه عسل النحل مع عصير الليمون ثم نقلب جيداً. طريقة الاستخدام لتنعيم الشعر الجاف يتم تصفيف الشعر بواسطة فرشاة واسعة الأسنان بغرض فك أي تشابكات به. يقسم الشعر إلى مجموعة من الخصل ثم يوزع الخليط عليها جميعاً، وذلك بداية من الجذور وحتى الأطراف من فرشاة صبغة. تمشط الخصل تجاه الأسفل وتترك مفرودة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. يشطف الشعر بمياه باردة ثم يوضع عليه البلسم ويترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق. يشطف بماء مع ضرورة تركه مفرودا أثناء تلك العملية. يمشط الشعر جيداً ثم يترك حتى يجف تماماً وتكرر العملية مرتين خلال الأسبوع الواحد. في الختام تعرفنا سويا على كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن في البيت يسهل تحضيره من مواد متوفرة داخل المنزل، ويجب الإشارة إلى أن النتائج تختلف من شخص لآخر. عمر شويل - جدة هتتخلصي من الشعر الخشن والمجعد بوصفه طبيعية ومكوناتها موجوده في البيت - ثقفني [النفاذ الوطني الموحد] قرض الأسرة 60,000 ريال اعرف شروط بنك التسليف بعد فتح التقديم 2023

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