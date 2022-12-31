طريقة عمل كيكة الزبيب بمكونات بسيطة غير مكلفة وبمذاق لذيذ

طريقة عمل كيكة الزبيب تعتبر هذه الوصفة من الحلويات الغربية حيث اعتاد الإنجليز على تناولها يوميا مع الشاي لذلك يطلق عليها أسم إنجلش كيك لأنها كيكة طرية وخفيفة وشهية، ثم انتشرت بعد ذلك في المنطقة العربية، حيث أنها من الوصفات السهلة السريعة في تحضيرها التي لا تأخذ وقت ولا مجهود كبير، حيث أنها غير مكلفة واقتصادية، حيث أنها من وصفات الكيك الشهية والخفيفة التي تحرص كثير من السيدات على تحضيرها وتقديمها لأفراد العائلة أو الضيوف مع القهوة والشاي، حيث يمكن إعدادها بالمنزل بتباع خطوات الوصفة حيث يمكن إضافة الفواكه المجففة بجانب الزبيب، حيث يمكن صنعها في مطبخك بمنتهى البساطة دون اللجؤ إلى شرائها من محل الحلويات بثمن باهظ، ويتم ذلك بتنفيذ الخطوات وتطبيق المكونات لكى يتم الحصول على أشهي كيكة زبيب وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كيكة الزبيب.

طريقة عمل كيكة الزبيب

المكونات

2 كوب دقيق .

رشه ملح .

3/4 كوب زبدة بحرارة الغرفة.

1 كوب سكر بودرة .

2 معلقة صغيرة بيكنج باودر .

1 معلقة صغيرة فانيليا .

3/4 كوب زبيب .

خطوات تحضير كيكة الزبيب

القيام بإحضار بوله عميقة واسعة ويتم نخل المكونات الجافة، وهى الدقيق وبيكنج باودر ورشة الملح والفانيليا. ثم يخلط الزبد مع السكر حتي يصير كريمي. يتم إضافة البيض حبة حبة، ثم نخلط كل واحده حتي تختفي ونضيف التالية. القيام بإضافة المكونات الجافة علي دفعات، ثم يوضع الحليب ونخلط المكونات كلها جيدا. ثم نضيف الزبيب بعد تغليفه بالدقيق، إلي الخليط و يقلب بالملعقة . يتم تسخين الفرن مسبقا علي حرارة 180 ، ويتم وضعها في الرف الأوسط . ثم ندهن قالب الكيك بالسمن و يرش بالدقيق. القيام بصب العجين بالقالب، ثم ندخله الفرن حتي ينضج . يتم إخراج الكيك من الفرن، ثم يترك ليهدأ في القالب حوالي 10 دقائق، ثم يقلب و يترك ليبرد تماما. القيام بتقطيعها ويتم تقديمها بجانب الشاي أو القهوة.

خطوات لنجاح الكيكة