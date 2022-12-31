تشيز كيك بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة وفاخرة وبمذاق لذيذ ومميز

تشيز كيك بدون فرن ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات،حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، والوطن العربي أيضًا، كما أنه يتميز بمذاقه الذي لا يوصف، وبشكله الجذاب والخرافة أيضًا، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وسهولة تحضيره أيضًا، وهو يتكون من ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى خليط البسكويت المطحون، والطبقة الثانية الكريمة، والطبقة الثالثة الكرز، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم أو في المناسبات والأعياد لما يضفي من بهجة وسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة قرص بالقرفة والسكر وسوف ينال إعجابكم، فيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات تشيز كيك بدون فرن

يتكون تشيز كيك بدون فرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم كريمة خفق باردة.

350 جم جبن كريمي.

باكيت فانيليا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف علبة حليب محلى مكثف.

300 جم بسكويت سادة.

100 جم زبدة مذابة.

كرز معلب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: