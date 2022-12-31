نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة وفاخرة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
تشيز كيك بدون فرن ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات،حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، والوطن العربي أيضًا، كما أنه يتميز بمذاقه الذي لا يوصف، وبشكله الجذاب والخرافة أيضًا، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وسهولة تحضيره أيضًا، وهو يتكون من ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى خليط البسكويت المطحون، والطبقة الثانية الكريمة، والطبقة الثالثة الكرز، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم أو في المناسبات والأعياد لما يضفي من بهجة وسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة قرص بالقرفة والسكر وسوف ينال إعجابكم، فيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات تشيز كيك بدون فرن
يتكون تشيز كيك بدون فرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 250 جم كريمة خفق باردة.
- 350 جم جبن كريمي.
- باكيت فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- نصف علبة حليب محلى مكثف.
- 300 جم بسكويت سادة.
- 100 جم زبدة مذابة.
- كرز معلب.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كريمة الخفق الباردة، ثم نخفقها بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة وتتكاثف.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الجبن الكريمي والفانيليا والسكر وعصير الليمون والحليب المحلى المكثف، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف إليهم الكريمة المخفوقة، ثم نخلطهم بالملعقة، ثم نضع خليط الكريمة في كيس حلواني ونقطع طرفه.
- بعد ذلك نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها البسكويت ونطحنه ناعم.
- ثم نضع البسكويت المطحون في وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة المذابة ونخلطهم جيدًا حتى يتشرب البسكويت الزبدة.
- ثم نحضر أكواب تقديم صغيرة، ثم نوزع فيها مقدار من خليط البسكويت ونساويه جيدًا.
- بعد ذلك نوزع فوقه خليط الكريمة.
- ثم نوزع على الوجه الكرز.
- ثم ندخل الأكواب في الثلاجة ونتركهم لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة.
- بعد ذلك نخرج الأكواب من الثلاجة.
- ثم نقدم تشيز كيك بدون فرن.
- وبالهنا والشفا.
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