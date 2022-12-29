نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة سحرية.. القضاء على الشعر الهايش والمتطاير سيصبح حريري ولامع وصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن طريقة من أجل القضاء على الشعر الهايش فهذا المقال سيكون مفيداً جداً لك، فإن نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات تعاني من مشكلة الشعر الهائش ولا تعرف كيفية التصرف معه أو ما الروتين الصحي الذي يلزمه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نخبرك عن مجموعة من الخطوات البسيطة والتي ستشكل فارق كبير في شعرك وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

القضاء على الشعر الهايش

من منا لا تعاني من مشكلة الشعر الهائش؟ في الحقيقة هذه المشكلة تسبب ازعاج كبير لنا لأنه وبالرغم من نعومة الشعر فإن هيشانه يجعل مظهره غير مقبول، ولكن لا عليك فالحل أصبح بين يديك.

ترطيب الشعر

إن الشعر بالطبع يحتاج إلى الترطيب مثله مثل البشرة تماماً، وهناك عدة طرق يمكنك القيام بها من أجل ترطيب شعرك، والتي منها:

استخدام الزيوت الطبيعية مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وافضلهم زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع.

مهم أن تستخدمين سيرم يتناسب مع شعرك وتتأكدين من أنه يجدي بنتائج في شعرك.

تطبيق حمامات كريم لشعرك مرة واحدة في الأسبوع ويجب أن تكون الكريمات مناسبة لشعرك.

شرب المياه بكميات كبيرة لأنها تساهم في ترطيب شعرك بشكل كبير.

غسل الشعر بماء بارد

من أبرز المشكلات التي نواجهها هي القيام بغسل الشعر بالماء الساخن، حيث أن الماء الساخن يزيد من هيشان الشعر ويعمل على تقصيفه، لذلك من الأفضل أن يتم غسل الشعر بماء بارد أو حتى فاتر، فالماء البارد أيضاً لا يخلصك من الزيوت الموجودة في شعرك بشكل كامل وبالتالي يحافظ على لمعانه.

قص أطراف الشعر

من أفضل الوسائل التي تحافظين بها على شعرك هي القيام بقص أطرافه كل شهرين، حيث أن قص الأطراف يعمل على تطاير الشعر الهائش والمتقصف، فضلاً عن أنه يساهم بنسبة كبيرة في نموه وزيادة كثافته.

كانت هذه أفضل الخطوات من أجل القضاء على الشعر الهائش وعند الإستمرار عليها سوف تلاحظين الفرق على شعرك ومن المهم الإبتعاد عن الحرارة التي تتلف الشعر وتكون عامل رئيسي في هيشانه، وفي النهاية نتمنى أن نكون استطعنا افادتك.