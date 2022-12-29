تنعيم الشعر المجعد للفتيات سيصح حرير بدون أي مواد ضارة بسر خلطة جدتي السحرية

إن كنت تمتلكين شعرًا مجعدًا، وتعتبرين أن هذه مشكلة عليك أن تقومي بأحد الاختيارين الأول هو الاهتمام به وتركه كيرلي كما يقال عنه، والثاني تنعيمه وفي حالة اختيارك للاختيار الثاني عليك الابتعاد تمامًا عن المواد الكيماوية، وسنساعدك على هذا من خلال إخبارك بوصفات طبيعية تساعد على تنعيم الشعر المجعد دون تعرضها للتلف، هذا ما نقدمه في المقال.

تنعيم الشعر المجعد

تخلصي من شكل الشعر المجعد بشكل نهائي، واحصلي على شعر انسيابي لامع من خلال استخدام الخلطات الطبيعية التي تعالج الشعر، ومنها ما يلي:

المكونات

حبتين من الموز الناضج.

أربعة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

توضع حبتان الموز في البولة ونستخدم ملعقة في هرسها جيدًا.

يضاف عسل النحل عليه، ثم يوضع زيت الزيتون وتقلب المكونات جيدًا.

نقوم باستخدام الشامبو الخاص بالشعر في غسل الشعر جيدًا مع استخدام الماء الدافئ.

عليك الآن القيام بوضع المزيج على شعرك وخلطه جيدًا؛ حتى يصل إلى فروة رأسك والأطراف.

الآن عليك استخدام فوطة ناعمة، وبليها بالماء الساخن.

اعصري الفوطة وضعيها على شعرك.

اتركي الفوطة الساخنة على شعرك لمدة ساعة ونصف.

قسمي شعرك إلى عدة خصلات.

بعد أن تبرد الفوطة عليك استخدام مشط واسع الأسنان في تمشيط الخصل.

حاولي شد الخصلات بلطف أثناء ذلك.

أكملي باقي خصلات الشعر إلى أن تنتهي.

قومي بإزالة ما تبقى من هذا المزيج من على شعرك باستخدام الماء الدافئ.

استخدمي الشامبو مرة أخرى في تنظيف الشعر بعد ذلك عليك ترك الشعر في الهواء حتى يجف تمامًا.

قومي بتمشيط شعرك لفك تشابكه، ثم عليك بلفه على شكل دوامة دون استخدام الدبابيس، ثم غطيه وقومي بإزالة الغطاء في اليوم التالي ولاحظي الفرق.

كرري استخدام المزيج يومًا بعد يوم.

في نهاية مقال تنعيم الشعر المجعد وضحنا لكم طريقة بسيطة للتخلص من مشكلة التجعد التي تعانين بها؛ حيث وضحنا طريقة استخدام الموز الناضج مع العسل وزيت الزيتون الذي يساعد في ترطيب شعرك، كما تشعرين بأنه ناعم كأنك ولدت به هكذا.