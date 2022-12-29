حبة بطاطس تغير حياتك ماسك النشا والبطاطس لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

ماسك النشا والبطاطس ، يعتبر النشا من أكثر وأنجح الوصفات التي تعطي نتائج مبهرة وهمية في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويعالج البشرة من الجفاف ويعمل على تعزيز ماده الكولاجين في البشرة التي تحافظ عليها من علامات الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم السن ويحمي البشرة من الجفاف، وأيضا البطاطس تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ،ونشا البطاطس يحمي البشرة من حروق الشمس ويعالج من الجفاف ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل ماسك النشا والبطاطس بطريقة سهله وبسيطة

مكونات عمل ماسك النشا والبطاطس



هذه هي مكونات عمل ماسك النشا والبطاطس بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها:-

حبة من البطاطس.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك النشا والبطاطس

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل الماسك بكل سهولة ويسر بالخطوات بسيطة وهي كما يلي :-

أولا نقوم بتقطيع البطاطس الي شرائح ونضع الشرائح في حلة بها ماء ونضع الحلة علي النار حتي يتم سلق البطاطس. بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس المسلوق في طبق يهرس جيداً حتي يصبح القوام كريمي ناعم. ثم نقوم بوضع النشا وماء الورد ونخلط جيداً . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة العسل والحليب البودر ونقلب جيداً حتي يختلطوا. نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بوضع الخليط في برطمان زجاجي نظيف و معقم لحين الاستخدام.

طريقة استعمال ماسك النشا والبطاطس

سوف نتحدث عن خطوات تطبيق الماسك على البشرة بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي :-