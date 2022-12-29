نيولوك السنة الجديدة.. صبغ الشعر أشقر ذهبي بالخطوات التفصيلية لنتيجة كالمحترفين تماماً

يعد صبغ الشعر أشقر ذهبي في المنزل من الأمور البسيطة جداً حيث أصبح في يومنا هذا متواجد أنواع كثيرة من الصبغات التجارية التي تتسم بتعدد ألوانها ودرجاتها المميزة، بالإضافة إلى أن طريقه الاستعمال باتت أمر سهل كذلك ولكن في الحقيقة يجب التعرف على فئة من النصائح قبل القيام بوضعها على الرأس، لكي تحصلون في النهاية على الدرجة التي تناسب لون البشرة مثل لون البشرة، وما يناسبها والتوصل إلى طريقة تطبيقها بشكل سليم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل ذلك، فأكملوا حتى النهاية.

صبغ الشعر أشقر ذهبي

إن عملية تطبيق الصبغة على الشعر،والتدرج من لون غامق، والوصول لدرجة فاتحة ليست صعبة، ولكن في البداية يجب أن نقرأ ورقة التعليمات التي تأتي على العبوة من الخارج، كذلك يحب ننتبه لعدم وضعها على الشعر، وهو رطب، ويحتوي على المياه، بالإضافة إلى ضرورة عمل اختبار لها، وذلك بوضعها على خصلة واحدة من منطقة خلف الأذن لكي تتأكد من أنك اخترت الدرجة الصحيحة، والطريقة تتمثل فيما يلي:

المكونات

2 عبوة من الصبغة باللون الأشقر الذهبي وإذا كان الشعر أطول نأتي بالكمية التي تناسب طول الشعر.

ملابس قديمة.

منشفة قديمة.

فرشاة شعر.

عدد من البنسلكي نقسم الشعر.

فازلين.

وعاءللعجن.

قفازات من البلاستيك.

فرشاة لتوزيع الصبغة.

مشط أسنانه رفيعة.

قبعة خاصة بالاستحمام بلاستيكية.

شامبو.

بلسم.

طريقة صبغ الشعر

نضع المنشفة على الكتفونخلطالصبغة بالوعاء بشكل جيد، ويفضلعمل اختبار أوليللونعبر صبغ خصلة من الخلف لنعرف المدة اللازمة للحصول على اللون.

نقسم كامل الشعر لأقسام متساوية، بدءاً من الشعر الأمامي وحتى الرقبة من الخلف بطريقة عمودية ومن ثم أفقياً

نقوم بوضع الفازلين على البشرة وعند الأذنين، لكي لا تتأثر بلون الصبغة، ولا ننسى ارتداء القفازات لكي نحمي كلتا اليدين.

بعد تمشيط الشعر بالكامل والتأكد من توزيع الصبغة نرتدي قبعة الاستحمام، وبعد مرور حوالي 20 دقيقة نقوم بعمل فحص مبدأي للون الشعر، وعندما نصل للدرجة المطلوبة نغسل الشعر.

وذلك من خلال المياه ونستمر شطف حتى نجد أن لون المياه شفاف، وهنا نغسله بالشامبو، ونستخدم فيما بعد البلسم، ونتركه ليجف.

وهكذا تكونون اطلعتم على الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر أشقر ذهبي بالخطوات التفصيلية، لتحصلوا على نتيجة مبهرة في النهاية، مثل الصالونات.